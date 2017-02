Isaiah Thomas: The king in the fourth

Google Plus

El curso baloncestístico 2016-2017 está atendiendo a la consagración de una estrella de la liga. Seleccionado por segunda vez para el All-Star Game, Isaiah Thomas está firmando una temporada de ensueño que aupa a los Celtics al segundo puesto de la Conferencia Este.

En una operación que se cerró en Febrero de 2015, Danny Ainge se hizo con un Isaiah en alza a cambio de una 1º ronda de 2016 y el shooting-guard Marcus Thorthon. Thomas fue seleccionado en el puesto número 60 del draft del 2011 por los Sacramento Kings, que no valoraron su talento y lo traspasaron a los Suns por los derechos de Alex Oriakhi. En Phoenix, se consolidó como un base de la zona noble de la liga, aportando puntos desde el banquillo. Medio año después recaló en los Celtics, dónde no imaginaban su potencial. Infravalorado en ciertas ocasiones por su corta estatura (1,75m), el cuatro de los Celtics ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la liga y está callando a sus críticos a base de "clutch-performances".

En 2016/17, Boston está siendo el equipo más anotador en los últimos 12 minutos de partido, e Isaiah Thomas tiene gran culpa de ello: 10.7 puntos de media en el último cuarto con un 49,3% en TC y 41.7% en T3. Los números le avalan como el jugador más "clutch" de la liga. Por ello, vamos a repasar algunas de las actuaciones más impactantes del base de Boston Celtics en los últimos cuartos:

Boston Celtics 117-114 Miami Heat (30 Diciembre de 2016)

Noche de récords en el TD Garden, Isaiah Thomas se ponía la capa de superhéroe para firmar 29 puntos en el último cuarto contra los Heat. Dicha cifra le sirvió para batir la máxima marca de la franquicia (24), que llevaba vigente desde 1983. ¿Quién obstentaba el récord? Sí, amigos. El récord era de Larry Bird.

El primo de Floyd Mayweather se fue hasta los 52 puntos con 9/13 en T3.

Boston Celtics 117-108 New Orleans Pelicans (7 enero 2017)

Mismo escenario, ocho días después, Thomas lo vuelve a hacer. El base capitalino anotó 17 puntos esenciales para los de Brad Stevens en el último cuarto. Isaiah Thomas finalizó el partido con 38 puntos firmando 13/24 en TC y 6/11 en T3.

Boston Celtics 113-109 Detroit Pistons (30 enero de 2017)

Thomas cierra un Enero de ensueño con otra actuación que hubiese superado el récord de don Larry Bird. Los de "MotorCity" rozaron una épica victoria en el Garden. No obstante, IT4 lo impidió con 41 puntos y un 100% en tiros libres (15/15 TL). El baluarte de los verdes firmó 24 puntos en el último cuarto para acabar con unos contestones Pistons.

Boston Celtics 109-104 Toronto Raptors (1 Febrero de 2017)

Penúltima exhibición de Isaiah Thomas en lo que llevamos de año, 19 puntos en el último cuarto sirvieron a los Celtics para superar a unos Toronto Raptors, que se presumen como uno de los rivales para esa segunda plaza del Oeste. El playmaker de los Celtics vio en Kyle Lowry (32 puntos y cinco asistencias) un digno rival. Ambos jugadores nos regalaron un gran espectáculo, que se presumía algo descafeinado por la baja de DeMar DeRozan.

Thomas acabó el encuentro con 44 puntos (12/22 TC y 5/12 T3), cuatro rebotes y siete asistencias.

Boston Celtics 107-102 Los Ángeles Lakers (3 Febrero de 2017)

Noche especial para la NBA, Lakers y Celtics se enfrentaban para deshacer un empate histórico de victorias totales. Ambas franquicias presumían de tener 3252 triunfos en sus casilleros, pero Isaiah se cansó de esta situación. El jugador más bajito de la liga cogió las llaves del TD Garden, y se encargó de cerrar al salir. Sus 17 puntos en el último período (13/24 en TC) pusieron el punto y final a un gran encuentro. Nunca es fácil triunfar en el clásico de los clásicos de la mejor liga del planeta, pero Thomas dejó 38 puntos para el recuerdo.

En Enero el base de los Celtics ha promediado 32.9 puntos por encuentro, la cuarta marca más alta en un mes de la historia de la franquicia (dato sacado de ESPN Stats & Info). Además, Thomas ha anotado al menos 20 puntos en el último cuarto en cuatro ocasiones este año. Nadie más ha conseguido alcanzar dichas cifras en esta temporada (dato ESPN Stats & Info). Así pues, Isaiah ha completado cinco partidos de más de 40 puntos en una temporada. Sólo Paul Pierce consiguió este hito defendiendo la camiseta de los Celtics. Estas cifras le colocan entre los más grandes en la historia de los del trébol, y que le han llevado a ganarse el apodo de "The king in the fourth" (imagen vía @Celtics):

Danny Ainge, presidente de operaciones, ya tiene en mente la astronómica renovación de un Thomas que será Agente Libre Restringido el próximo verano. Actualmente, su sueldo dicta mucho del rendimiento que ofrece en la pista; y es que 6,2 millones de dólares por temporada no son nada para una estrella de tal calibre. Todo apunta a que el primo de Floyd Mayweather tendrá que comprarse una máquina de contar billetes el próximo verano.

Cada noche, el TD Garden se rinde con su pequeño-gran jugón y le dedica al unísono cánticos de "MVP! MVP! MVP!". Viendo las cifras mostradas anteriormente, no sería descabellado pensar que Isaiah Thomas ganara el trofeo Maurice Podoloff.