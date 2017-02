Algo ha cambiado en Philadelphia

Google Plus

La esperanza en Filadelfia corre a cuenta de Joel Embiid pero los buenos resultados de las últimas semanas no pueden explicarse solamente con la gran temporada del pívot. Algo ha pasado en Filadelfia para que el equipo reaccionase y empezase a ganar partidos. Desde que cambió el año y llegó 2017, los Sixers han parecido otros. Juegan mucho mejor y compiten cada noche, ganando partidos en los que antes no habrían tenido ninguna opción.

Sin ir más allá, los Sixers acabaron el año con un balance de ocho victorias y 24 derrotas que les dejaba, un año más, estancados en las posiciones más bajas de la clasificación. En enero, sin embargo, el equipo reaccionó y consiguieron ganar diez de los 15 partidos que disputaron. De esta manera, los de Filadelfia completaban un mes ganador, algo que no conseguían desde noviembre de 2012 (teniendo en cuenta solo los meses con un mínimo de ocho partidos). Pese a la importancia del pívot camerunés, está claro que una reacción así no puede explicarse solo por un jugador.

Los Sixers están jugando mejor como conjunto y eso es algo que salta a la vista. Si, además, se analiza como han jugado los Sixers sin Embiid durante la temporada, se observa una tendencia claramente creciente. De los diez partidos que los Sixers jugaron sin Embiid esta temporada antes de cambiar de año, solo fueron capaces de ganar dos. Así que no hay ninguna duda de hasta qué punto dependían de él en un inicio. Por otro lado, en lo que llevan de año han disputado siete partidos sin su estrella, en los cuales han conseguido tres victorias y cuatro derrotas. Pese a continuar siendo un balance perdedor, salta a la vista que el equipo está siendo mucho más competitivo sin él de lo que lo era antes. Sin él fueron capaces, por ejemplo, de conseguir una victoria inesperada por 11 puntos frente a los Clippers y de ganar a unos Bucks que, pese a estar en medio de una mala racha, siguen siendo un buen equipo.

Cambios en el quinteto

La reacción de los Sixers no ha sido algo milagroso, ni mucho menos. Detrás de ella hay una serie de cambios en la alineación y en la rotación que han parecido permitirles una coordinación y compenetración mucho mayores. El cambio más drástico y beneficial para ellos ha sido la inclusión de T. J. McConnell en el quinteto inicial, en detrimento del español Sergio Rodriguez. Una lesión de Sergio obligó a McConnell a salir desde inicio por segunda vez el 30 de diciembre y, desde entonces, nadie lo mueve de su puesto en el quinteto. Tras ganar aquel primer partido en Denver y conseguir dos victorias en sus tres primeros encuentros como primer base, el nuevo titular no ha dejado de sorprender noche tras noche.

Su nuevo rol le ha ayudado a crecer a pasos agigantados, ayudando al equipo a mover el balón con más facilidad. Para poner un ejemplo, su tiempo de juego aumentó de 20,3 minutos antes de enero a 31,9 durante el primer mes del año. Ese aumento de tiempo en pista le permitió pasar de 4,5 puntos por partido a 8,1 en enero y de 4,8 asistencias a 9,3 durante dicho mes. El aumento de asistencias es el más importante de todos, ya que en un aumento de aproximadamente diez minutos de juego, ha sido capaz casi de doblar su número de asistencias. No cabe duda de cómo afecta McConnell al juego del equipo. Y es que, de los 16 partidos consecutivos que ha jugado como titular, los Sixers han ganado diez; un balance infinitamente mejor del que tenían hasta la fecha.

Otro de los cambios que ha sufrido la rotación de los Sixers ha sido la inclusión de Nik Stauskas en el quinteto inicial, que ha desplazado a Gerald Henderson al banquillo. Pese a parecer una mala noticia para Henderson, esto le ha permitido liderar a la segunda unidad, aportando liderazgo y veteranía a la misma. Pese a ver reducidos sus minutos de manera prácticamente simbólica, sus estadísticas no se han visto afectadas negativamente en ningún aspecto, viéndose mejoradas incluso en puntos y número de asistencias.

Jugadores recuperados a base de confianza

Nerlens Noel, que parecía en ocasiones el pívot renegado del equipo y que había llegado a despertar rumores de traspaso, es otro de los que ha visto su rol mejorar en gran medida. Igual que en el caso de McConnell, su rol cambió en aquel encuentro frente a Denver y también debido a una lesión; la de Jahlil Okafor, en este caso. En su caso, por contra, el cambio de rol no resultó en un puesto como titular, si no en la oportunidad de ser el primer recambio de Embiid durante el encuentro. Tras realizar un gran encuentro entonces, ha continuado siendo el segundo pívot del equipo, solo superado por Embiid. Pese a eso, Okafor sigue siendo el elegido a la hora de salir como titular cuando Embiid no puede jugar pero, desde el banquillo, Noel juega incluso más minutos que su compañero, aportando frescura y garra.

Nerlens ha visto crecer su tiempo en pista de 11,5 minutos en diciembre a 21,1 en enero, lo cual le ha servido para aportar mucho más al equipo. Su aumento de minutos no solo le permite anotar tres puntos más por partido que antes, coger también tres rebotes más o incluso taponar el doble de tiros que antes, sino que le ha dado confianza. Tanto es así, que tanto sus porcentajes de tiros de campo como de tiro libre han aumentado de manera drástica. Ha pasado de anotar el 58,1% de sus lanzamientos (ya una gran marca) a un 62,5% en enero, unos números de escándalo. Donde se ha visto más su cambio de mentalidad, a parte de en su lenguaje corporal en cada encuentro, ha sido en su acierto en los tiros libres. En esa faceta, ha pasado de anotar un mediocre 61,5% a un más que decente 75,9%.

“Creo que tomaron la decisión para ayudar al equipo a ganar partidos,” comentaba el propio Noel de los cambios. “Y creo que cuando lo hicieron, empezamos a ganar partidos. Es tan simple como eso.” Solo el tiempo podrá decir si los Sixers son capaces de continuar con esta nueva tendencia y siguen ganando partidos. Por el momento, solo es prudente decir que, pese a ser su mejor jugador, “The Process” no corre solo a cargo de Embiid.