Wade, sobre LeBron: "Se trataba sobre la felicidad de mi amigo"

Dwyane Wade | Foto: NBA

Por las circunstancias en las que se produjeron, por la importancia del jugador que se fue, y por la relevancia del jugador que se quedó, muchos han comparado la marcha de Kevin Durant con la producida en 2014 por LeBron James. Varias son las similitudes entre estos dos movimientos, y mucho se ha hablado durante la temporada sobre la ruptura de KD con Oklahoma y con el ahora incuestionable líder del equipo, Russell Westbrook.

Asique aprovechando la visita de los Bulls a la ciudad del trueno, se le ha preguntado a Dwayne Wade sobre su relación con LeBron. El escolta ha querido desmarcarse inmediatamente y ha vuelto a hablar positivamente sobre sus años con The King en Miami: "Es una situación totalmente diferente", comparando la marcha de LeBron con la de KD. "LeBron y yo empezamos como oponentes, jugamos el uno contra el otro durante siete años. Yo nunca pensé que jugaríamos juntos. Y tuvimos la oportunidad de disfrutar cuatro años juntos", dijo Wade. "Decidimos salir y volver a casa, nuestra amistad era tan fuerte que en ese momento no se trataba de baloncesto como hemos demostrado. Para mí, se trataba sobre la felicidad de mi amigo".

LeBron y Wade | Foto: NBA

Sobre la relación Durant-Westbrook

En la entrevista concedida para ESPN, Wade también ha querido restar importancia a la actual relación KD-Russell. "Solo están en lugares diferentes, no quita nada de lo que hicieron juntos. Dos personas no pueden jugar juntas durante toda su carrera. Michael y Scottie no lo hicieron, Shaq y Kobe tampoco. Ellos llegaron a jugar unas finales contra nosotros cuando eran jóvenes. Y sus vidas y sus carreras ahora han crecido de manera diferente. Lo que querían era diferente. Y eso está bien. Es obvio que tienen que tomar esas decisiones frente a los ojos del mundo, y que son atrapados y separados, pero al final del día ambos se ven felices en sus situaciones, y eso es todo lo que importa."