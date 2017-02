Mark Cuban tilda de 'hipócritas' las primeras medidas del Presidente Trump

Cuban en una de sus habituales conferencias | Imagen: Michael Buckner/Getty

Si por algo se ha caracterizado Mark Cuban desde su llegada a la franquicia de Dallas ha sido, entre otras coas, por pertenecer a esa élite de la liga de la que, indiferentemente del sentimiento que inspiren en nosotros dichas personas, es imposible no admirar por todo lo que han conseguido en sus respectivos equipos o cargos direccionales. Siempre polémico y mediático, Cuban ha sido el último gran personaje de la NBA en hablar sobre Donald Trump.

"Entiendo que se busque la seguridad, todos queremos estar seguros", declara el magnate. "Pero aquí, todo es hipocresía. Si la medida se hubiera tomado con todos los países que acogen terroristas... ¿Pero siete países? Es como cerrar tu puerta con lo mejor que se haya inventado y dejar todas las ventanas abiertas. Simplemente carece de sentido".

Recordemos que la pasada semana la Casa Blanca emitió un decreto por el cual se prohibía la entrada en el país de cualquier ciudadano de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen. Esta medida estará vigente durante un plazo de 90 días, lo que ha levantado ampollas en la opinión internacional.

Cuban habló también sobre sus abuelos, quienes llegaron a América huyendo de la persecución en Austria por parte de la Alemania Nazi.

"No puedes condenar a un país entero por los errores de unos pocos", afirmó Cuban. "Somos un país de esperanzas y sueños al estilo americano. Cuanto más abiertos seamos, más seguros estaremos. No es que no lo entienda. Todos estamos aterrorizados por el terrorismo; aterrorizados porque el siguiente ataque puede ser a nuestro lado o a personas cercanas a nosotros".

El dueño de los Mavericks apoyó además las palabras de algunos de los pesos pesados de la NBA, como Steve Kerr o Gregg Popovich (quienes también arremetieron contra Trump), y citó al programa Baloncesto Sin Fronteras que la liga tiene en muchos países alrededor del mundo: "Eso es lo que somos, siempre tratamos de ayudar al menos afortunado. Somos un conductor comunitario. Nuestros jugadores han dado grandes pasos en organizaciones comunitarias, al igual que la liga".

Y por último citó: "Es la eterna analogía del deporte: el carácter nunca se revela cuando las cosas marchan ben. Veremos cuál es el carácter de este país".