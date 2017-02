Oklahoma City no quiere quemar a Westbrook

Google Plus

Westbrook metiendo un mate. | Foto: nba.com

Cuando empezó la temporada, con la marcha de Kevin Durant, muchos ya pronosticaron que Russell Westbrook se subiría el equipo a la espalda, y así ha sido. La estrella está realizando actuaciones memorables con números escalofriantes, lo que le está permitiendo promediar un triple-doble. Sin embargo, mientras la prensa y los aficionados disfrutan de sus partidos, en el equipo están preocupados por el esfuerzo físico tan inmenso que está realizando Westbrook. Por ello, están organizando un plan físico para que el base no esté fundido en abril, cuando empiezan los Playoffs.

Pero llevar a cabo este plan físico no va a ser tarea fácil. El suplente de este inminente All Star no suele dejarse nada en la cancha y le gusta realizar acciones solo al alcance de unos pocos con cuerpos privilegiados. En los 34 minutos de media que está jugando esta temporada, Westbrook se pelea con los pívots en el rebote y para machacarlos frente al aro para ‘posterizarlos’.

Otro problema que se presenta es la obviedad de que los Thunder necesitan a Westbrook. Es su mejor jugador y cuando él no está en pista, el equipo lo nota demasiado. Sufren mucho más tanto en ataque como en defensa. Además, otro jugador importante como es Enes Kanter está lesionado y no se le espera hasta finales de marzo. Por lo tanto, ante este panorama, decidir que Westbrook juegue menos minutos puede ser muy arriesgado.

“Jugaré todo lo que sea necesario, aunque no sea lo mejor para mi cuerpo”, afirmó el base tras la derrota contra Spurs. El entrenador Billy Donovan opinó sobre este tema y dijo que les conviene ‘no depender completamente de Westbrook. Queremos que progresen y mejoren otros jugadores para tener así un mejor equipo.”

La decisión es difícil, ya que a pesar de estar utilizando a Westbrook durante muchos minutos, el equipo es séptimo en la Conferencia Oeste con 28 victorias y 22 derrotas. Están lejos de sus aspiraciones y si encima su superestrella juega menos minutos, las posibilidades de escalar puestos se reducen. Deben decidir qué es lo mejor para el equipo, y solo el futuro dirá si tomaron la decisión correcta.