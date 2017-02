Los Celtics inclinan la balanza en su duelo eterno con Lakers

Una postal del presente: los Celtics de Thomas arrasan con los Lakers. Foto: NBA.com

Diecisiete títulos contra dieciseis. Doce Finales entre ellos. Dueños del honor de refundar la liga en los años 80', mediante una rivalidad que, cómo dijo Brad Stevens, "en cien años seguirá igual de pareja". Ya sea con Larry Bird de un lado y Magic Johnson del otro, o con Paul Pierce y Kobe Bryant, un encuentro entre Boston Celtics y Los Angeles Lakers define la esencia de la NBA. Colisionan dos formas de entender el baloncesto, dos estilos de juego y dos maneras de vivir tan diferentes como parecidas. La tradición contra la juventud rebelde. El trabajo contra la improvisación.

Ayer volvieron a verse las caras para definir algo y no perder la costumbre. Tal vez no sean campeonatos, en una época de fuerte recambio generacional en los angelinos y un reciente despegue de los irlandeses, luego de un período en el que el protagonismo les giró la mirada, pero tácitamente estos equipos siempre se disputan el honor de ser mejor que el otro. Porque para ellos sólo existe el otro. Llegaron al TD Garden con 3.252 victorias en temporada regular por lado, como pensado por el mejor guionista de Hollywood. Después, en el parqué, y con dos historias tan grandes y parejas, el presente fue quién inclinó la balanza. Y en la NBA el presente no tiene otro nombre que no sea el de Isaiah Thomas. El pequeño base es, desde hace tiempo, el corazón de la franquicia. Ante cualquier situación de crisis, él maneja el destino de su equipo. Quizás ahí es en donde los Celtics aventajen actualmente a los Lakers, quienes perdieron el alma con el retiro de Bryant.

El partido culminó con un 113-107 que tuvo como acto final otra aparición fulgurante de Thomas en el último cuarto: marcó 17 de sus 38 puntos en los diez minutos finales. Ahora, los dirigidos por Stevens podrán decir que son el equipo con más victorias en temporada regular: 3253. También que han festejado en la cara de sus eternos rivales por vez número 200 y que se postulan como serios candidatos a pelearle la Conferencia Este a Cleveland Cavaliers. Pero el festejo no debe durar mucho. Los Lakers se reinventarán para volver por lo que creen suyo y hacer aún más grande a la NBA.