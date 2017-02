LeBron quiere lo mejor para su amigo Carmelo

Carmelo Anthony y LeBron James en sus inicios en la NBA | Foto: cleveland.com

El culebrón sobre el futuro de Carmelo Anthony sigue dando de qué hablar. Tras los rumores que situaban a Carmelo Anthony fuera de los Knicks, llegando a recalar en equipos como los Celtics, o incluso en los Cavs a cambio de Kevin Love, la estrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, ha dado su opinión sobre el asunto.

"Solo quiero lo mejor para Melo. No importa dónde juegue".

El jugador franquicia del equipo de Ohio, un muy buen amigo de la estrella de los New York Knicks, ha dicho que solo quiere verle feliz sea donde sea: "No me importa en qué lugar sea; quiero lo mejor para él y que realmente esté bien", aseguraba el alero a periodistas en Cleveland antes de su encuentro de anoche frente al equipo de su buen amigo. "Si Carmelo está en New York y es feliz, genial. Jugar en un lugar donde eres feliz y estás cómodo te resulta mucho más fácil. Cuando no esté feliz en Nueva York, él querrá estar en otro sitio; no estoy seguro. Él ha dado todo por esta franquicia, y lo dio todo en Denver. Habrá que ver qué pasa en el futuro".

Tras una reunión entre Phil Jackson y Carmelo Anthony, comenzaron los rumores con el posible traspaso del jugador neoyorquino. Se habló de que podría acabar en equipos como los Lakers o los Boston Celtics. Pero sin duda alguna, el rumor que más revuelo causó fue el posible intercambio de Carmelo con Kevin Love. El propio Love manifestó su idea de jugar en Cleveland mucho tiempo, antes de viajar a New York el viernes: "Ya me he acostumbrado a oír mi nombre en posibles intercambios con otros equipos. Espero estar aquí mucho tiempo".

<img alt="" height="345" src="https://img.vavel.com/b/lebron%26carmelo1.jpg" width="610"/> LeBron James defendido por su amigo Carmelo Anthony en el encuentro de la pasada madrugada | Foto: cleveland.com

A pesar de que Kevin Love ha expresado su deseo de permanecer en el equipo de Ohio durante mucho tiempo, fuentes de ESPN han asegurado que los New York Knicks seguirán en busca de hacerse con los servicios de Kevin Love antes del 23 de Febrero, día del cierre del mercado. A su vez, aseguran que los Cavs tienen intención de añadir a su plantilla a Carmelo Anthony, pero sin desprenderse de un jugador como Kevin Love; además hay que tener en cuenta que este año está rindiendo al nivel que se esperaba desde su llegada, promediando 20 puntos y 11 rebotes por partido.

A pesar de los elogios que le ha dedicado LeBron James a su amigo y compañero de profesión Carmelo Anthony, en la pasada madrugada no ha tenido piedad con él ni con su equipo. La estrella de los Cavs ha liderado a los suyos para imponerse por 111 a 104 a los Knicks; King James ha anotado 32 puntos, repartido 10 asistencias, y capturado 5 rebotes en la trigésimo tercera victoria de los suyos en lo que va de temporada.

Todo apunta a que Carmelo Anthony terminará la temporada defendiendo la camiseta de los New York Knicks. Aunque habrá que estar atento a los movimientos de la franquicia neoyorquina, sobre todo en verano donde se verá si el alero americano continúa una temporada más, o termina marchándose a otro equipo.