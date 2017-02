Un futuro basado en la esperanza

Google Plus

Victor Oladipo (5) y Russell Westbrook (0), celebrando. | Fotogafía: SLAM

No es la primera vez ni la última que se escribe sobre la incertidumbre que reside en el horizonte de los Thunder. Y es que el proyecto de Oklahoma depende de una cantidad de apuestas que pueden hacerles ganar mucho o perderlo todo frente a la banca. Tanto si deciden continuar con el proyecto actual como si deciden dar un cambio de rumbo, el futuro de Oklahoma no depende solo de ellos.

Dudas en el horizonte

En primer lugar, sigue habiendo incertidumbre sobre el futuro de Westbrook. Dudas así hacen tambalear todo el proyecto de los Thunder. No hay duda de que es su jugador franquicia y la razón por la cual están luchando y ganando encuentros, pero puede que ese no sea el camino a seguir. Si sigue ahí, hay que pensar en quienes son los jugadores más adecuados ara acompañarle en la lucha por el anillo. Si, por otro lado, los Thunder decidieran cambiar de rumbo, deberían pensar en cuál sería su nuevo proyecto y en qué podrían conseguir a cambio del candidato número uno al MVP esta temporada.

Todo eso, sumado al hecho de que los Thunder no dispondrán de ninguna lotería del Draft, complica desmesuradamente su crecimiento como equipo. Lo único que los Thunder tienen por seguro es que Victor Oladipo y Steven Adams seguirán en el equipo y que son jugadores clave en su proyecto. Tras darles grandes aumentos de sueldo el pasado verano, está más que claro que la franquicia de Oklahoma confía en ellos y en su desarrollo.

Apuestas depositadas

Nadie duda de la calidad de Westbrook, que seguirá en la cima de la NBA durante los próximos años. Pero es cierto que con él, tal y como el equipos está ahora mismo, no apuntan a mucho más que no sea pasar de primera ronda de Playoffs. Lo que necesita el equipo es que sus principales apuestas, Oladipo y Adams, den un paso adelante y aporten ese salto de calidad que el equipo tanto necesita.

Antes de que empezase la temporada 2016-2017, Sam Presti no dudó ni un segundo en mejorar los contratos de Oladipo y Adams, en lo que parecía un gran movimiento por su parte, teniendo en cuenta la proyección de ambos jugadores. Aún con mejores ojos se vieron esos contratos cuando se cambió el convenio de la NBA, que dejaba a los Thunder con más margen de movimiento.

La temporada que viene, Oladipo cobrará más del triple de lo que cobrará este año, mientras Steven Adams verá su salario multiplicado por más de siete. Mientras, obviamente, no es sensato pensar que multiplicarán sus números por tres y por siete respectivamente, es sensato esperar que ambos jugadores mejorarán su rendimiento. Lo que espera Presti es que salgan de debajo de la sombra de Westrbook y demuestren que también pueden liderar al equipo cuando sea necesario.

La hora de esperar

La marcha de Durant a los Warriors dejó desolados a los aficionados de los Thunder, como no es de extrañar. Desde entonces, todos han esperado algún gran movimiento desde las oficinas de la franquicia, que no les ha dado lo que deseaban. El equipo sigue necesitando un alero y la reciente baja de Enes Kanter no ha hecho más que empeorar las cosas.

Todos y cada uno de los movimientos de los Thunder ha estado basado en la esperanza. Las renovaciones de Oladipo y Adams se basaron en la proyección de ambos jugadores, de los que los directivos esperan mucho. La intención es que permanezcan en el equipo durante, por lo menos, los próximos cuatro años y que sean claves en el proyecto.

En lugar de hacer un traspaso sorprendente y buscar una superestrella que pueda acompañar a Westbrook, la intención de los Thunder es la de crecer desde dentro. Mientras es un proceso natural y que ha funcionado para varias franquicias, no parece que el equipo pueda llegar muy lejos con la plantilla actual.

Victor Oladipo (5) penetra, mientras Steven Adams (12) le realiza un bloqueo a Jameer Nelson. | Mark D. Smith - USA TODAY Sports

La compañía ideal para Westbrook

Tal y como está jugando esta temporada, Westbrook ha demostrado que merece hasta el último centavo de su contrato. Pese a suponer un gran peso dentro del límite salarial, el nuevo convenio debería permitir a los Thunder tener suficiente margen como para buscarle un nuevo gran compañero. Por alguna razón, no han sido capaces de conseguirlo. Y es que, tal vez, la marcha de Durant no hizo más que recalcar lo difícil que es jugar con Russell.

Es un jugador increíble, pero protagonista hasta la saciedad. Un anotador insaciable, pero con una pobre selección de tiro. Es un base con físico, velocidad y capacidad explosiva, pero también una máquina de perder balones. Todas estas cualidades y defectos han obligado a Sam Presti a tomar la decisión de crecer desde dentro desarrollando jugadores, en lugar de jugar con la química del vestuario.

A parte de Oladipo y Adams, los Thunder también han recibido grandes aportaciones por parte de Álex Abrines y Jerami Grant. Ambos aportan grandes cosas al equipo noche tras noche y los Thunder esperan que, durante lo que resta de temporada y el próximo verano, ambos sigan creciendo. Si el plan acaba funcionando, los Thunder pueden haber encontrado la manera de proveer a Westbook de los compañeros que necesita; dejando al equipo en condiciones de luchar por grandes cosas.

Futuro incierto

Tanto los nuevos contratos de Adams y Oladipo, como los importantes papeles otorgados a Abrines y Grant son parte del gran plan de los Thunder. Son apuestas que han realizado desde las oficinas y el cuerpo técnico, esperando una gran respuesta de los cuatro protagonistas.

Oladipo ha sido un jugador excitante desde que jugaba en la universidad y no ha dejado de serlo en ningún momento. Es un jugador atlético capaz de lanza, penetrar y pasar el balón. El problema es que no es precisamente constante. Este año promedia casi 16 puntos por partido y un mediocre 71.4% en tiros libres. Mientras, con un 36.4% de acierto, su porcentaje en triples está a un buen nivel, su acierto en tiros libres le deja en evidencia.

El año que viene, el sueldo de Oladipo estará muy cerca del de Bradley Beal, por poner un ejemplo. En este caso, Beal promedia 21.8 puntos por partido, con un 38.9% de acierto en triples y 81.6% en tiros libres. Es obvio que los Thunder esperan que Oladipo mejore y que, ojalá, pueda llegar a tener los números del escolta de Washington. Si lo consiguiese, la dupla formada por él y Westbrook, sería una de las más temidas en la liga.

El caso de Steven Adams es muy diferente. El australiano ha demostrado estar en constante desarrollo, mejorando año tras año y noche tras noche. Gran parte de su impacto no puede medirse con números ni su corazón y entrega pueden compararse a los de otros jugadores. Pero eso no es suficiente. Marcin Gortat es casi diez años mayor que Adams y, pese a que el año que viene ganará mucho menos dinero que el jugador de los Thunder, promedia aproximadamente la misma cantidad de puntos y cuatro rebotes más que Adams.

Otro pívot que ha recibido una renovación en los últimos meses es Rudy Gobert. El francés ganará menos dinero que Adams en cada uno de los años de sus nuevos contratos, pero es más eficiente en todos los aspectos del juego. Anota más, coge más rebotes y tapona más tiros que Adams, superándole en todos y cada uno de los apartados del juego. Los Thunder necesitan algo así de su joven pívot y esperan que su producción justifique su inversión.

Más y más apuestas

Los Thunder pueden acertar o fallar en sus apuestas pero está claro que sus decisiones están basadas en la proyección de Adams y Oladipo. Dicha proyección depende, a su vez, de Billy Donovan, que nunca ha demostrado ser un gran entrenador a la hora de desarrollar jugadores.

Donovan puede ser el hombre indicado para liderar el proyecto pero, de nuevo, eso es otra apuesta de los Thunder. Entrenador, jugadores y directivos deben demostrar más de lo que han hecho hasta la fecha. Tal vez así conseguirán que la ruleta gire un poco más y caiga en su color.