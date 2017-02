Los Cavaliers se llevan un partido de locos en la capital

Google Plus

Cavaliers: L. James (32), K. Love (39), T. Thompson (22), K. Irving (23), I. Shumpert (0), K. Korver (13), R. Jefferson (6), K. Felder (0), C. Frye (5).

Los Washington Wizards llegaban al partido con la estrenando la recién adquirida tercera posición de la Conferencia Este, que habían sido capaces de conseguir gracias a una gran racha las últimas semanas. Siete partidos ganados de manera consecutiva les situaba en la mejor racha de victorias en los últimos 12 años. Al mismo tiempo, los Wizards habían conseguido convertir el Verizon Center en un fortín, ganando sus 17 últimos encuentros en casa, la segunda mejor racha en la historia del equipo.

Así, los Cleveland Cavaliers visitaban a unos Wizards muy en forma y con una tendencia claramente creciente. La situación de los de Cleveland sigue siendo peliaguda, tras haber caído en una mala racha las últimas semanas, pero el retorno de Kevin Love les ha hecho reaccionar. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos era lo que necesitaban los Cavs para recuperar el ritmo y llegar a Washington con la energía necesaria.

Ritmo alto y eficacia

El partido comenzó con un ritmo alto y dos propuestas relativamente similares, con ambos equipos intentando salir con velocidad siempre que fuese posible. Pudo verse a un LeBron James muy fresco, moviendo el balón como solo él sabe hacer para involucrar a sus compañeros y conseguir canastas sencillas. Gracias a eso pudo empezar con fuerza Kevin Love que, pese a seguir en el ojo del huracán y envuelto en rumores de traspaso, demostró una vez más tener la cabeza donde debe. A diferencia de su rol habitual, se le pudo ver posteando para conseguir canastas en la pintura y sacar alguna falta. Así, acabó el primer cuarto con nueve puntos y liderando al equipo en anotación.

Por parte de los Wizards pudo verse a un John Wall muy explosivo, penetrando cada vez que podía y facilitando buenas situaciones de tiro para sus compañeros. Pese a estar un poco fallón, seguía siendo capaz de ayudar al juego, liderando al equipo desde un segundo plano. Fueron sus pases lo que permitieron que Bradley Beal cogiese ritmo y anotase diez puntos en el primer cuarto con cuatro aciertos en cinco tiros intentados. Otro gran protagonista fue Otto Porter, que consiguió ocho puntos sin fallo, con dos triples y una canasta de dos.

El segundo cuarto continuó con la inercia del primero. Ambos equipos dieron descanso a algunos de sus titulares, pero los jugadores de refresco fueron capaces de mantener el nivel. Cuando LeBron volvió a pista, siguió con su trabajo de comandante, repartiendo siete asistencias en el periodo y 10 en la primera mitad. Gracias a eso, la segunda unidad pudo continuar anotando debido a las grandes situaciones de tiro en las que les dejaba su líder. Los Cavs realizaron en el cuarto y en la mitad un gran esfuerzo coral, con Tristan Thompson marchándose al descanso con 13 puntos, por los 12 de James y Love.

Por parte de los Wizards, la segunda unidad fue capaz de dar la cara y aguantar los esfuerzos de Cleveland por remontar. Jason Smith hizo un gran trabajo saliendo desde el banquillo, ya que sus cuatro rebotes, dos de ellos ofensivos, fueron claves en el desarrollo del periodo. Aportó energía e intensidad a su equipo cuando más lo necesitaban. El protagonista principal del equipo, por el contra, fue Markieff Morris, que anotó ocho puntos en una buena serie de cuatro aciertos de seis intentos. Así, ambos equipos se marchaban al descanso con un marcador ajustado de 54-57 a favor de los locales.

Kyrie Irving defiende a Gradley Beal. | Fotografía: Monumental Sports Network

Se desató la locura

La segunda mitad se aprovechó de la eficacia anotadora de la primera y ambos equipos siguieron con esa inercia, desordenándose poco a poco a cada minuto que pasaba. Los Cavs salieron con la defensa un poco dormida, sobre todo en el perímetro. Lo cual permitió a los Wizards desplegar todo su arsenal de tiro exterior. Igual que había pasado en el primer cuarto, había llegado la hora de Bradley Beal. La débil defensa exterior de los visitantes permitió que el escolta se soltase y sumase otros diez puntos a su cuenta particular en tan solo seis tiros de campo. Le acompañaron muy de cerca John Wall, cuyo desparpajo y calidad empezaban a dar sus frutos y le permitían anotar siete puntos, y Otto Porter, que por fin fallaba su primer lanzamiento del partido pero seguía aportando como el que más, con seis puntos más.

Los Cavaliers empezaron el cuarto confiando en Tristan Thompson, aprovechando la falta de concentración de los Wizards en la defensa interior para que su pívot consiguiese seis puntos rápidamente. Los Wizards reaccionaron de manera extraordinaria, lo cual obligó a los Cavs a ponerse serios y sacar la artillería pesada. LeBron James y Kevin Love decidieron que era la hora de ponerse el mono de trabajo e ir a por todas. King James seguía siendo el comandante del equipo y, además de sumar siete puntos en el periodo, conseguía repartir cinco asistencias claves para su equipo. Pero, sin lugar a dudas, el mejor jugador del partido estaba siendo Kevin Love. Anotó dos canastas de dos sin fallo alguno que, acompañadas de tres triples en cinco intentos le permitieron anotar 15 puntos en el tercer cuarto. Fue capaz de liderar a sus compañeros para conseguir un parcial de 19-4 cuando más lo necesitaban, y demostrar, una vez más, su importancia dentro del equipo.

El último cuarto volvió a empezar con problemas para los Cavaliers, que sufrían con Felder como base y sin Kyrie en pista. Pese a ese mal inicio, la irrupción de Channing Frye y Kyle Korver fue clave, ya que ambos tiradores anotaron dos triples consecutivos para conseguir un parcial de 7-0 y recuperar el liderato en el marcador. El peligro venía durante el habitual descanso de LeBron a mediados del último periodo. Fue entonces cuando Kevin Love volvió a cargar con la responsabilidad y se echó el equipo de nuevo a la espalda, anotando cinco puntos con James en el banquillo (ocho en el cuarto) para mantener a los Cavs a flote.

Final de infarto

Ambos equipos pasaban ya de 100 puntos y quedaba poco más de cuatro minutos para el final. Fue entonces cuando el partido se volvió loco. Y es que en los cuatro minutos y 18 segundos restantes se anotaron nueve triples, cada uno más espectacular que el anterior. Empezó LeBron, que lanzaba sin dudarlo y anotaba desde detrás de la línea. Wall le contestó con una bandeja y LeBron volvió a responderle con otro triple. Fue entonces cuando los Wizards arrancaron y anotaron dos triples seguidos de la mano de Bradley Beal y Otto Porter. Los Cavs necesitaban cortar esa racha y lo hicieron de la mejor manera posible; con otro triple de LeBron y uno del especialista Kyle Korver.

El único parón en los minutos finales vino de la mano de dos tiros libres de Marcin Gortat, que permitían a los jugadores coger aire a la vez que apretaba más el encuentro, poniendo a los Wizards a un solo punto, con un marcador de 112-113 a minuto y medio del final. Poco tardaron en volver los triples, con uno de Kevin Love en este caso. A lo que los Wizards respondieron con un tiro libre de Porter y otro triple de Bradley Beal. Quedaban 44 segundos y el partido estaba empatado a 116.

Los Cavs intentaron alargar la posesión y consiguieron forzar la falta sobre Tristan Thompson, que anotó uno de sus dos tiros libres. A falta de 25.5 segundos, todo indicaba a que los Wizards intentarían agotar la posesión y jugarse su lanzamiento, dejando el menor tiempo posible a los visitantes. Los Cavs, en cambio, solo tenían que hacer una buena defensa si querían ganar. Contra todo pronóstico, los de Washington atacaron rápido, en una penetración que Wall acabaría fallando pero de la que Morris recogió el rebote que le permitiría anotar dos puntos fácilmente.

Doce segundos tenían los Cavs para conseguir una canasta. Y no había duda de que un LeBron en racha se la acabaría jugando. LeBron vio un hueco y, en lugar de agotar la posesión, atacó la canasta. Tras realizar unos claros pasos que los árbitros no señalaron, James llegó al aro tan desequilibrado que falló una de las bandejas más sencillas de su carrera. Por suerte, los Cavs habían atacado rápido y tuvieron tiempo de realizar una falta sobre John Wall y mandarlo a la línea de tiros libres. Wall no falló y consiguió dos puntos vitales, que les dejaban con una ventaja de tres puntos a 3.4 segundos del final

Todo parecía perdido para los Cavs que, sacando desde su campo no tenían prácticamente tiempo de llegar al otro lado de la pista. Fue entonces cuando a Kevin Love se le ocurrió una genialidad. Conocido por sus pases largos, lanzó el balón con precisión a LeBron, que esperaba en el campo de los Wizards. Tras recibir el balón de espaldas a canasta, a James se le acababa el tiempo. Solo había una opción; improbable pero era la única. Sin dudarlo, LeBron se giró, dando media vuelta en el aire y lanzando sin tiempo alguno. Contra todo pronóstico, el balón entró. Una de las canastas más espectaculares de la carrera de LeBron James empataba el partido a 120 a tres décimas del final y mandaba a ambos equipos a la prórroga.

Con ese triple, James sellaba un cuarto de 13 puntos conseguidos en tan solo seis lanzamientos. El gran periodo de LeBron, acompañado de siete puntos de Kyle Korver, fue justo lo necesario para salvar a los Cavs. Beal, con diez puntos más, y Porter y Wall, con seis puntos cada uno, fueron los encargados de llevar la anotación de los Wizards y revolucionar el partido.

LeBron James (23) lanza frente a Bradley Beal el triple que mandaría el partido a la prórroga. |

Fotografía: Ned Dishman/NBAE via Getty Images

Llegó la prórroga

En los primeros segundos de la prórroga, pudo verse algo que no se ve habitualmente en la NBA. Y eso es que LeBron saliera expulsado del encuentro. Tras cometer su sexta falta personal, James tuvo que abandonar el encuentro en la que sería solamente la quinta expulsión en sus casi catorce años en la NBA. Sin él, los Cavaliers se encomendaron a Kyrie Irving.

Pese a haber realizado un partido mediocre hasta el momento, el base de los Cavs supo reaccionar y mostrar su mejor nivel. Con once puntos y un triple calcado al del séptimo partido de las Finales frente a los Warriors, Kyrie selló la victoria de se equipo, en un partido en el que sufrieron hasta el último segundo.

El partido acabó finalmente con un marcador de 140-135, lo cual deja más que patente el ritmo frenético y anotación loca del encuentro. Ambos equipos mostraron de lo que están hechos y dejaron claras sus intenciones de aquí al final de temporada. Los actuales campeones tienen un nuevo rival en el Este y no parece que los Wizards vayan a irse a ninguna parte.

Mejores actuaciones

LeBron James acabó el encuentro con un triple de videojuego, 32 puntos (12-18 en tiros de campo y 6-8 en triples), siete rebotes y 17 asistencias, un nuevo récord personal. Kevin Love le acompañó con 39 puntos (11-17 en tiros de campo y 6-10 en triples), 12 rebotes y tres robos. Con los 23 puntos aportados por Kyrie Irving, el Big Three anotó 94 puntos, demostrando estar más compenetrados que nunca.

Por parte de los Wizards, Bradley Beal anotó unos increíbles 41 puntos con un 16-28 en tiros de campo. No se quedó atrás Otto Porter, que consiguió 25 puntos en tan solo 11 lanzamientos intentados (8-11 en tiros de campo y 5-7 en triples). Una de las razones de su efectividad fue el liderazgo de John Wall que, pese a no firmar su mejor partido en la faceta anotadora, fue capaz de acompañar sus 22 puntos con 12 asistencias que fueron vitales para el desarrollo del encuentro.