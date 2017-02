Lance Stephenson firma un contrato de diez días con los Timberwolves

A sus 26 años, los Timberwolves serán el sexto equipo en la carrera de Lance Stephenson | Foto:Zimbio

Inicios y camino al estrellato

Que Lance Stephenson es un tipo peculiar lo sabe toda la NBA. Porque pese al potencial que atesoraba, fue seleccionado en el puesto 40 del Draft de 2010 por los Indiana Pacers, que cuentan con Larry Bird como presidente de operaciones y es alguien que como poco entiende de baloncesto. Sus dos primeros años bajo las ordenes de Frank Vogel no fueron nada fáciles.

Lance Stephenson fue el pegamento de los mejores Pacers de la década

54 partidos disputados en sus dos primeras campañas en los que promediaba apenas 10 minutos de media. Pero Lance, creció justo a tiempo para ser la puntilla de los mejores Indiana Pacers de la década. Con un Paul George que ya era un estrella, George Hill como sólido base, Roy Hibbert en el mejor momento de su carrera y David West aportando la dosis de veteranía que todo equipo necesita, Lance Stephenson fue el pegamento que daba sentido a todo aquello. En su cuarto año y último año en Indiana, pasó a ser habitual verle coqueteando con el triple-doble y valía la pena pagar una entrada para verle jugar. Eléctrico en ataque, gran penetrador y excitante pasador, se convirtió además en un pegajoso perro de presa en defensa. 13'8 puntos, 4'6 asistencias y 7'2 rebotes fueron las estadísticas de la mejor temporada de su vida. Al final, aquellos Pacers que habían sido dominadores en la Conferencia Este durante la Regular Season, perdieron en la final del Este por 4-3 contra los Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh. Pero algo había cambiado durante la temporada en aquellos Pacers, que nunca volvieron a estar tan arriba al igual que nunca volvimos a ver al mejor Lance Stephenson.

Lance Stephenson jugó el mejor baloncesto de su carrera en Indiana | Foto: Zimbio

El declive

Ese mismo verano de 2014, Lance Stephenson se marchaba a Charlotte Hornets en la agencia libre firmando por 27 millones en 3 años. Su única temporada en los Hornets fue un fiasco total. Incapaz de emular los números y las sensaciones que había tenido en los Pacers, pasó de titular a suplente y de suplente a prescindible. Así que una vez finalizada la temporada, los Hornets traspasaron a Stephenson a Los Angeles Clippers a cambio de Matt Barnes y Spencer Hawes. El cambio a un equipo con mayores aspiraciones tampoco funcionó y el escolta seguía decepcionando y viéndose incapaz de volver a su mejor nivel. El 18 de febrero de 2016, fue traspasado a Memphis Grizzlies junto a una primera ronda de 2019 por el alero Jeff Green. En unos Grizzlies que fueron el equipo que más jugadores tuvo en una temporada de la historia, Lance Stephenson tuvo lo más parecido a una vuelta a su nivel: 14'2 puntos, 4'4 rebotes y 2'8 asistencias en 26 minutos por partido. Lance estaba consiguiendo volver a tener ese protagonismo positivo que añoraba y se encontraba en un contexto ideal para volver a su mejor nivel. Pero una vez eliminados de Playoffs, Memphis Grizzlies tenía otras ideas para el futuro de la franquicia. El despido de David Joerger junto a tener que afrontar la renovación de Mike Conley, provocó que Lance Stephenson no pudiese continuar en Tennessee en la agencia libre. No fue hasta septiembre cuando el escolta encontró nuevo destino: Los New Orleans Pelicans a razón de algo más de un millón de dólares. Compartiendo equipo con Anthony Davis y con tan sólo seis partidos disputados, la fortuna volvió a serle esquiva. Una lesión en la ingle le dejaría en el dique seco entre 8 o 10 diez semanas y las ausencias por aquel entonces de Jrue Holiday o Tyreke Evans, provocaron que Lance Stephenson fuese cortado al tener un contrato no garantizado.

Una nueva oportunidad

Si una lesión fue lo que dejó sin equipo a Lance Stephenson, seguramente sea otra lesión la que le haya abierto de nuevo las puertas de la NBA. Zach Lavine se perderá el resto de la temporada tras sufrir un desgarro en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y deja una vacante en el puesto titular de escolta de los Minnesota Timberwolves que hasta ahora ha estado ocupando Brandon Rush. Lance Stephenson había estado entrenando con algunos equipos como los Cleveland Cavaliers pero finalmente han sido los de Minneapolis los que han firmado al escolta un primer contrato de diez días de duración.