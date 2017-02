Google Plus

Guía VAVEL del All-Star 2017 I Fotomontaje: Jaime Egüen

La NBA es una gran constelación que está plagada de estrellas. Todas las ciudades que albergan un equipo de la competición pueden presumir de tener un jugador de un excepcional talento, o lo que es lo mismo pueden presumir de tener una estrella que brille con luz propia. Desde Utah hasta Philadelphia y pasando por la Golden State, no existe franquicia que tenga a un equipo plagado de jugadores irrelevantes y es que hasta los pobres y decadentes Brooklyn Nets tienen su propio atractivo.

Sin embargo, hay una fecha en la que todas las estrellas de la NBA se juntan y comparten en compañía, un fin de semana entero. Como esa familia que viajaba unida a la Sierra de Madrid a pasar el fin de semana en armonía. Porque les guste o no, el All-Star es el primer gran evento del año en el mundo del baloncesto americano. La primera congregación que hace que los famosos y los aficionados del baloncesto compartan pista y espectáculo. Es por eso que VAVEL les trae una guía para que estén al tanto de todo lo que sucede.

El All-Star de New Orleans

Este año, el All Star se disputará en la ciudad estadounidense de New Orleans. En el campo de los New Orleans Pelicans se llevarán a cabo los eventos que comprenden desde el jueves al domingo con el All-Star Game. Ya están con todo preparado para acoger a la gran masa que se pasará con el objetivo de disfrutar de todos los jugadores que irán a sus eventos correspondientes. Cientos de periodistas, famosos y aficionados desplazarán el eje del planeta a Estados Unidos y vivirán un evento que siempre ha dado mucho de que hablar.

Sin embargo, este año el plan no era que el All-Star se disputase en New Orleans, sino en otra ciudad de Estados Unidos, Charlotte. Los acontecimientos y la polémicas que han rodeado a la ciudad han hecho que Adam Silver decidiese mover la sede y que el All-Star se disputase en New Orleans.

¿Que días se disputará el All-Star?

El All-Star, como cada año, se hace desde el viernes hasta el domingo. En esta ocasión comprenderá desde el 17 de febrero hasta el 19 de dicho mes. Durante estos días transcurrirán de manera normal los eventos que tienen programados y a sus horarios establecidos. La propia organización promete un All-Star plagado de récords.

En 2017, la NBA seguirá el mismo proceso y no habrá variaciones. El viernes se realizará el partido de Rookies de Estados Unidos contra Rookies de Resto del Mundo y ahí tendrá España su primera participación con Willy Hernangómez y Álex Abrines. El sábado 18 se disputará la noche de concursos. Se empezará con el Concurso de Habilidades, pasando por el Concurso de Triples y terminando con el de Mates. El último evento será el Partido de las Estrellas, que se disputará el domingo y que promete grandes emociones.

Jugadores que irán al All-Star

Este año ha sido probablemente el más polémico a la hora de elegir a los titulares de cada Conferencia de la NBA. Con una Georgia lanzada a hacer All-Star a Pachulia y al mundo entero siguiéndole la gracia, comenzó esta carrera hacia dicha cita. Un sistema que se basaba en votar a los jugadores mediante Twitter y que hizo que Pachulia fuese uno de los más votados. Hay que destacar que este año, el All-Star estará cargado de caras nuevas y debutantes.

Los entrenadores decidieron finalmente que Marc Gasol debía de ir al partido y el pívot de los Memphis representará a su equipo en señalada fecha. Además, ya se sabe que será Carmelo quien sustituirá a Kevin Love en la Confrencia Este. También hubo cierta polémica con la no inclusión de Russell Westbrook como titular y la ausencia de pívots en el Oeste y en el Este, así como los jugadores que han sido olvidados.

Nombre Equipo País Posición Kyrie Irving Cleveland Cavaliers EEUU Base DeMar DeRozan Toronto Raptors EEUU Escolta Jimmy Butler Chicago Bulls EEUU Alero Giannis Antetokoumpo Milwaukee Bucks GRE Alero LeBron James Cleveland Cavaliers EEUU Alero

Nombre Equipo País Posición Stephen Curry Golden State Warriors EEUU Base James Harden Houston Rockets EEUU Escolta Kawhi Leonard San Antonio Spurs EEUU Alero Kevin Durant Golden State Warriors EEUU Ala-Pívot Anthony Davis New Orleans Pelicans EEUU Pívot

Al fin ha llegado la remarcada fecha en el calendario de la NBA. El fin de semana en el que se pueden encontrar mayor número de estrellas por metro cuadrado, y es que el All-Star no es un fin de semana cualquiera. Con sus luces y sus sombras, una nueva edición está a punto de llegar y no va a dejar indiferente absolutamente a nadie.

Con tan sólo pinchar en las fotografías podrán abrir los reportajes que han realizado los redactores para que estéis al tanto de todo lo que va a suceder en la ciudad de New Orleans.

