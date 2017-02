Utah parece no reaccionar exageradamente a la mala racha de partidos consecutivos

Utah Jazz - Portland Trail Blazers. | Foto: Nba.com

El haber ganado ante los Atlanta Hawks y contra los New Orleans Pelicans, parece que no hizo ver a los jugadores del equipo de Utah sus verdaderas posibilidades. Por el momento han conseguido salir de una mala racha de tres partidos seguidos perdiendo (Mavericks, Celtics y Clippers), tras ganar a Portland Trail Blazers, pero pese a ello parece que la plantilla no reacciona, como si no importase esos malos partidos jugados no hace tanto.

Quin Snyder y compañía están comprometidos a rodar con las idas y venidas de un largo calendario. Es por eso que los niveles de pánico no fueron altos después de la derrota del lunes por la noche ante Los Ángeles Clippers. El enfoque era simplemente encontrar formas de jugar mejor.



"Hemos perdido un par de partidos y no hemos jugado bien", dijo Snyder. "No es una línea que debamos seguir, pero es febrero, y es esa época del año, obviamente necesitamos en la que debemos jugar mejor, tenemos que ganar en casa y todas las cosas que eso implica".



Utah parece haberse golpeado contra una pared en el mes de febrero, ya que algunos equipos negocian mejor que otros. El conjunto de Utah espera que gran parte del proceso de mejora vienen con un poco de descanso y relajación.



"Muchos de nosotros todavía estamos pasando por el proceso de ser un equipo de playoffs", dijo el jugador de los Jazz Gordon Hayward. "Los veteranos nos han dicho qué hay esperar después de la pausa, los equipos que están haciendo un desempate comienzan a prepararse y los equipos que no, están comenzando a caer un poco".

Lista Forbes de equipos más valiosos

Los New York Knicks pueden estar en desorden, pero siguen siendo los N º 1 en una de las categorías más importantes del mundo deportivo. Los Knicks son la franquicia más valiosa de la NBA, según la valoración anual de Forbes de los equipos de la liga. Los Ángeles Lakers ($ 3 mil millones), Golden State Warriors ($ 2.6 mil millones), Chicago Bulls ($ 2.5 mil millones) y Boston Celtics ($ 2.2 mil millones) redondean los cinco primeros de la revista. Los Utah Jazz ocupan el puesto 20 con 910 millones de dólares. Según Forbes, los ingresos del equipo son $ 164 millones y su ingreso operativo es de $ 36 millones.

Apagándose

"Se siente como cuando estamos en esas situaciones, lo peor sucede", dijo Damián Lillard a periodistas en Portland esta semana después de atravesar una racha de 7-0 en horas extras el lunes por la noche, sólo para perder ante los Atlanta Hawks. "Parece que no hemos tenido mucha suerte." Los Blazers ocupan el puesto 23 en la NBA en eficiencia en partidos que están dentro de los tres puntos en los últimos tres minutos. Ellos están por el momento con 11-16 en general en esos juegos.



"Como competidores, cada pérdida que tienes es dura", dijo Lillard. "Ahora mismo, en la situación en la que estamos, es importante para nosotros ganar partidos y conseguir triunfos juntos. Cuando llegue el momento de ganar, estaremos en posiciones para ganar partidos y no vamos a salir de ahí porque es un poco agotador. "