Lebron James, entrevistado durante el All-Star Weekend (Cavs.Com)

No es real, no existe, nada de rivalidad entre Lebron James y Stephen Curry según afirmó el 23 de los Cleveland Cavaliers tras el último entrenamiento antes del partido de las estrellas. A pesar de que se les ha visto tener sus más y sus menos durante las finales, que si tapón y comentario por aquí, o que si miradita por allá, Lebron James considera que no se puede hablar todavía de rivalidad entre ambos jugadores. Es un secreto a voces que no se acaban de tragar, se sabe, pero en el reciente All-Star Weekend que ha tenido lugar en Nueva Orleans, se han visto gestos de complicidad entre ambos, con sonrisas y comentarios o como por ejemplo Lebron tratando de puntear un triple de Curry de forma cómica.

“No es posible que te pongas a hablar de la rivalidad que hay entre ambos, que empieces a hablar de rivalidad como la de Bird y Magic, luego con Caroline Vs Duke u Ohio State vs Michigan y que por último acabes diciendo LeBron Vs Curry”.

Lebron James sobre la rivalidad con Curry: "No hemos tenido suficientes batallas, y quién sabe si las tendremos".

La postura de Lebron parece muy clara; no es que no exista rivalidad como tal, sino que todavía no se han producido los suficientes enfrentamientos entre ambos como para hablar de ella. Para él, y si fríamente se piensa sobre ello tiene razón, únicamente han estado peleando dos años por el anillo, y en el primero de ellos coincidieron por primera vez, así que por entonces no se podía hablar de enfrentamiento. Luego simplemente llegó una oportunidad de revancha que los Cavaliers aprovecharon. No es suficiente para hablar de una de las grandes rivalidades de todos los tiempos en la NBA.

De hecho, Lebron pone ejemplos de rivalidades que sí han sido históricas, como la que mantuvieron durante casi una década los Boston Celtics y Los Angeles Lakers (con sus máximos estandartes Larry Bird y Magic Johnson respectivamente), o la que existía entre universidades como Caroline contraDuke y Ohio State frente a Michigan. Sobre esos tres enfrentamientos dice que: “es irrespetuoso para los otros tres que se nos ponga a nosotros siquiera en ese rango. No hemos tenido suficientes batallas, y quién sabe si las tendremos. Ponernos en la misma categoría que ellos es algo imposible. No puedes hacer eso”