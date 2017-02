Embiid ya piensa en el All Star de 2018

Joel Embiid esta temporada. (Fuente foto: Bleacher Report)

A pocas horas de que el All Star de 2017 llegase a su fin, ya hay gente que piensa en el del año que viene. Con el fin del último evento, celebrando el esperado partido de las estrellas, se pone fin a unos intensos días en los que Nueva Orleans ha sido el centro deportivo de Estados Unidos. Sumado al Rising Stars y a los concursos, el duelo entre las estrellas del Este y del Oeste cerraba un evento que ha tenido importantes ausencias.

Una de las más sentidas ha sido la de Embiid, que por una lesión se ha perdido los dos eventos a los que había sido invitado (concurso de habilidades y Rising Stars formando parte del equipo del resto del mundo). Una de las sensaciones de la liga, que ha debutado este año tras dos temporadas en el dique seco, también podría haber sido uno de los candidatos principales a sustituir a Kevin Love como suplente en el equipo de la conferencia Este. Una inoportuna lesión de rodilla ha privado a millones de espectadores de ver al pívot camerunés, que fue uno de los jugadores más votados por los fans.

A pesar de ello, el ex center de la Universidad de Kansas demuestra personalidad declarando que ya tiene la mirada puesta en el próximo All Star, que se disputará más que probablemente en Los Ángeles en estas mismas fechas. En declaraciones a ESPN (a Marc Stein, uno de sus periodistas más reputados), Embiid declara que quiere estar presente en todos los eventos del año que viene a excepción de uno. Cree que no tiene la potencia de salto suficiente como para participar en el concurso de mates pero está dispuesto a formar parte del equipo del resto del mundo en Rising Stars y a luchar el concurso de habilidades y el de mates. Con Lillard en la retina (participó en todos los eventos hace unos años), el pívot de los Sixers muestra una motivación impropia que le puede llevar a mejorar día a día.

A pesar de su gran mirada al futuro, la vista de Joel Embiid está en intentar volver a las canchas cuanto antes para ayudar a Philadelphia Sixers a seguir mejorando para optar en un futuro a cotas más altas.