Los Sixers traspasan a Ilyasova a Atlanta

Ersan Ilyasova, ante el sexto equipo de su carrera NBA (Foto: NBA.com)

Sigue la danza de nombres en el mercado de la NBA, a poco más de un día para que culmine el límite para efectuar intercambios. Luego del traspaso de Cousins a los Pelicans y de Lou Williams a los Rockets, entre los movimientos más destacados, ahora llega el momento de hablar de un intercambio de internos que involucra a los Sixers y a los Hawks, según Adrian Wojnarowski.

Ersan Ilyasova duró poco en Philadelphia, ya que a comienzo de temporada había sido traspasado desde Oklahoma a cambio de Jerami Grant. Pese a promediar una de sus etapas más fructíferas en cuanto a anotación y minutos en Pennsylvania, ahora le toca hacer las maletas con destino Atlanta. Los Hawks envían a cambio a Tiago Splitter y dos segundas rondas. Una de ellas es del Draft del 2017 via Miami, mientras que la otra ronda queda aún por confirmarse.

Splitter está viviendo un calvario en su carrera, ya que las continuas lesiones lo vienen truncando desde que los Spurs lo enviaron a Atlanta hace un año y medio. En ese lapso de tiempo, solo pudo disputar 36 partidos, y esta campaña todavía no pudo hacer su estreno en la pista. Con un sueldo elevado (más de ocho millones) pero con el cartel de expiring, su adquisición de parte de los Sixers se justifica de cara a llegar al mínimo salarial que impone la NBA a sus franquicias.

Con este movimiento, los dirigidos por Mike Budenholzer dejan en claro que los rumores de reconstrucción no fueron más que conjeturas. Esas especulaciones, que habían comenzado con el traspaso de Korver y la búsqueda de ofertas por Paul Millsap no trascendieron en el tiempo. Ahora, Ilyasova se suma a una pintura más que interesante con Dwight Howard, el propio Millsap, Mike Muscala, Kris Humphries y Mike Scott, entre otros, aunque no se descarta que alguno de ellos pueda ser traspasado mañana mismo, especialmente Muscala.

Los Sixers siguen con el proceso de reconstrucción y marchan decimoterceros en el Este, pese a la explosión de Joel Embiid como su jugador franquicia. Mientras tanto, en Atlanta dan un paso adelante con su roster en busca de quedar con ventaja de campo en los Playoffs, ya que están quintos a medio partido de los Raptors. La batalla en el Este se está intensificando, y nadie quiere darse por vencido.