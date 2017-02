Los Hawks quieren renovar a Millsap como prioridad absoluta

Paul Millsap en un partido esta temporada. (Fuente foto: defpen.com)

En unos días en los que los traspasos y los rumores están a la orden del día, escuchar palabras de gente importante de las propias franquicias es un alivio. A pesar de lo que se habló a principios de temporada, Millsap no será traspasado, al menos hasta el próximo verano. Tal y como ha declarado Wes Wilcox (propietario de la franquicia), Paul Millsap seguirá en los Hawks, que contarán con su principal estrella lo que queda de esta temporada y una más, teniendo opción de renovar.

Al Horford repitió en varias ocasiones que no quería ser traspasado, conociendo todos como acabó esa historia. No traen buenos recuerdos las promesas en la capital de Georgia. No obstante, cada caso es un mundo, y el ala pívot titular de los Hawks ha mostrado en varias declaraciones su amor hacia la ciudad y la franquicia, queriendo estar en ella muchos más años.

“Millsap no va a ser traspasado y volver a firmarle en la temporada que viene es nuestra prioridad absoluta. Se lo hemos dicho a Paul y al equipo. Estamos contentos con la decisión” declaró el dueño de la franquicia que se mantuvo firme en su decisión de mantener y renovar al líder del equipo. No obstante, también dijo que a principios de temporada sí que se habían echado un vistazo a las opciones posibles, estando la de buscar un traspaso como una de ellas.

Paul Millsap, que acaba de cumplir 32 años, encara la fase final de la que es su cuarta temporada en los Atlanta Hawks (antes militó siete temporadas en Utah Jazz) siendo el líder estadístico del equipo promediando casi 18 puntos y ocho rebotes por encuentro y formando una pareja interior temible con Dwight Howard.

Los Hawks, que son ahora mismo los quintos clasificados de la Conferencia Este, buscan renovar a la que es su estrella para seguir creciendo año tras año en un proyecto que se niega a estancarse. En Atlanta pueden estar tranquilos, porque parece que hay Millsap para rato.