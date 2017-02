Google Plus

El posible gran fichaje de los Houston Rockets. |Foto: NBA.com

Los Houston Rockets están siendo muy activos estos últimos días, los rumores no cesan y hasta el más mínimo comentario se convierte en un quebradero de cabeza para los seguidores de la NBA. Muchos nervios por cómo acabará todo al final del día, cada segundo cuenta.

Después de la contratación de Louis Williams a cambio de Corey Brewer y una ronda del draft, el equipo está buscando el fichaje perfecto, uno que les ayude a dar el salto definitivo para poder colarse entre los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs en la lucha por el liderato en la Conferencia Oeste. Con Williams han conseguido un buen tirador y uno de los mejores 'sextos hombres' de toda la NBA.

Al principio, Adrian Wojnarowki publicaba para The Vertical, que los Rockets desean adquirir vía traspaso un jugador que esté valorado entre los 10 y 12 millones de dólares como salario. Por año, se entiende. Es decir, un jugador de gran calibre y de alto nivel. Y para hacerle hueco, Morey y su equipo ponen a la venta todos sus expirings contract (jugadores que serán libres en verano) y también dinero en efectivo. Los ‘expiring’ del equipo son Nene Hilario y Tyler Ennis, dos jugadores que tienen posibilidad de salir en el tiempo que resta para el cierre.

Iman Shumpert, opción real

Uno de los nombres que suena con más fuerza para la franquicia de Houston es Iman Shumpert, jugador de los Cleveland Cavaliers. El escolta es deseado por muchos equipos de la liga debido a que tiene mucho margen de mejora al ser un jugador joven. Pero los Cavaliers no le van a soltar, así como así, sino que piden a cambio a Patrick Beverley para ocupar el puesto de base suplente que tanto buscan los de Ohio. El problema de los Rockets es que no quieren deshacerse de una pieza fundamental como es Beverley, el cual interesa también a equipos como los Chicago Bulls o los New York Knicks.

A falta de muy poco tiempo para el cierre, se verá si finalmente los Rockets consiguen hacerse con ese fichaje perfecto que tanto ansían.