Crónica de una salida 'anunciada'

Paul George se muestra descontento. |Foto: zimbio

Uno de los culebrones de este mercado invernal ha llegado a su fin. El caso de Paul George ha finalizado tal y como empezó, situándose en la misma franquicia en la que estaba, los Indiana Pacers.

El día de ayer estuvo repleto de emoción, nervios y muchos, muchos rumores. Un cóctel de sensaciones para los aficionados a este deporte, y el cual, dependía de los directores de Indiana Pacers, quienes estaban dispuestos a traspasar a su estrella, Paul George. Este traspaso solo ocurriría a cambio de una primera ronda que estaba en posesión de los Brookyn Nets, y que no dejarían escapar.

Hubo momentos en los que el acuerdo parecía hecho entre Indiana y Los Angeles Lakers, aunque sonaba con más fuerza su salida a los Boston Celtics, que lucharon hasta el final por él, pero sin fortuna.

Incluso el propio Paul George no sabía de negociaciones, ni si llegarían a buen puerto. Los directivos de Indiana Pacers no informaron a George de los movimientos que estaban haciendo sobre él, quien declaró tras el día de ayer que: “Fue como un oscuro momento de incertidumbre y esa es la parte frustrante. Quieren que sea aquí el protagonista, pensaba que me mantendrían un poco más informado”. Además, mientras esto ocurría, los Pacers no fueron capaces de negociar algún acuerdo para traer a algún jugador con calidad para mejorar la plantilla.

El jugador también declaró que: “tenemos que seguir mejorando. Tenemos que saber lo que es útil mirando hacia adelante y sobre quién estamos construyendo. Es lo único que podemos sacar de los próximos 25 partidos. No podemos ir a la segunda mitad o a la próxima temporada con mediocridad. Sencillamente tenemos que mejorar. De eso se trata”. Estas palabras eran, evidentemente, dirigidas a sus directivos de la franquicia, a los que les avisó sobre lo que debían hacer.

¿Traspaso a los Lakers?

Lo de Paul George ha sido un caso extraño, debido a que cuando las negociaciones con Celtics iban a dar sus frutos, los Pacers se echaban atrás. Esto puede deberse a que Paul George tiene como ciudad natal a Los Angeles, uno de sus posibles destinos en el día de ayer. No es de extrañar que su salida al equipo angelino se produzca tal y como afirman ya algunos expertos como Sam Amick o Chris Haynes en el 2018, año que coincide con su finalización del contrato actual que tiene y además, año en el que se celebra el All-Star Game en Los Angeles. Todo hace indicar que su salida está ya más que hablada, aunque el jugador pone como condición para quedarse el ser aspirante al título de la NBA.