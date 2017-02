Google Plus

Golden State clasifica para PlayOffs de manera histórica

Golden State Warriors ya se ha asegurado su puesto en los PlayOffs. El conjunto californiano consiguió esta plaza tras su victoria en casa frente a los Brooklyn Nets. Los Warriors han logrado este hito el 25 de febrero, o lo que es lo mismo, dos días antes que la temporada pasada, batiendo así su propio récord.

Los Warriors (que marchan 49-9 en la temporada) parecen los claros favoritos a hacerse con el primer puesto en la NBA en esta temporada regular. Los Warriors son ahora mismo primeros en la Conferencia Oeste, con 4'5 partidos de ventaja sobre el segundo clasificado, los San Antonio Spurs. Para el conjunto californiano sería vital mantener este primer puesto ya que les daría ventaja de campo en los PlayOffs.

Tras romper el récord de victorias en una temporada el año pasado, los Warriors parecen decididos a seguir batiendo todos los records. Los de Steve Kerr aún pueden intentar romper el récord de victorias en dos temporadas consecutivas, necesitarían llegar a las 69 victorias. Consiguiendo este récord desbancarían a los Bulls de la 96-96 y 96-97, que ganaron 142 parrtidos entre ambas temporadas, récord absoluto en la NBA.

Pese a todos estos records, parece claro que el objetivo de los Warriors es el anillo y, con esta temprana clasificación a PlayOffs, podríamos ver a varias estrellas del conjunto californiano descansar algunos partidos o incluso una reducción de minutos de cara a la postemporada. Estas medidas podrían hacer que su balance final de victorias no fuera tan positivo como para seguir batiendo records pero para los Warriors esto no sería en problema. Los de Steve Kerr saben que el objetivo es el anillo y llegar más descansados a la postemporada ayudará a que no les pase como en la pasada temporada, cuando cayeron ante los Cavaliers en las finales.