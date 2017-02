Klay Thompson, sobre los Lakers: "serán buenos otra vez"

Google Plus

Magic Johson, el nuevo presidente de operaciones de los Lakers. (NBA.Com)

Está claro que tener a Magic Johnson en tus filas te hace ser un equipo con posibilidades de aspirar a todo. Al menos esto era así cuando era jugador, pero habrá que ver si la regla también se cumple cuando el mítico jugador angelino actúe desde los despachos.

Su nuevo cargo como nuevo presidente de operaciones de los Lakers ha hecho que se produzcan varios movimientos en cadena. La apuesta de Jeanie Buss fue clara, todo a Magic, y eso la hizo quitar a su propio hermano, Jim Buss, de la vicepresidencia de la franquicia; además de apartar también a Mitch Kupchak como general manager de los de oro y púrpura, cargo que pasó a manos de Rob Pelinka. El nuevo director deportivo, ha ejercido hasta ahora de representante de varios jugadores como James Harden, Chris Bosh, Andre Iguodala o Dion Waiters.

En lo deportivo, Magic también ha protagonizado ya un movimiento cerca el cierre de mercado, ya que José Manuel Calderón fue cortado por los Lakers, siendo los Warriors su destino más sonado. Precisamente ha sido un jugador de la franquicia californiana, Klay Thompson, el último en hablar de la llegada de Magic Johson, a quien considera clave para que los Lakers vuelvan a lo más alto.

Klay Thompson: “Magic Johnson tendrá éxito en los Lakers”

Uno de los integrantes de los Splash Brothers, al ser preguntado por la posibilidad de que los Lakers vuelvan a ser un buen equipo, ha afirmado que "no pasará mucho tiempo". Klay Thompson añadió a a Bay Arena News. que Magic Johnson “es una de las mentes más brillantes que ha pasado por el baloncesto. Estar en una oficina es totalmente diferente, pero creo que tendrá éxito. Está muy capacitado para dirigir un negocio, y va a dirigir a los Lakers como tal. No pasará mucho tiempo hasta que sean buenos nuevamente. Y Luke Walton es el entrenador, así que creo que es un momento emocionante para ser un Laker“. Parece por tanto que Thompson confía no solo en la gestión que pueda llevar a cabo Magic, sino que considera que el que fue entrenador ayudante de los Warrios, Luke Walton, tiene un buen futuro como entrenador, siendo aquel que pueda devolver a los Lakers a la senda del triunfo.