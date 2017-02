La fórmula DeMarcus Cousins Anthony Davis no es suficente

NOLA no esta pasando su mejor racha de la temporada en juego ni en resultados | Foto: USA Today

171 - 69 - 14 - 8. No, no son las coordenadas de un tesoro, ni tampoco un número de cuenta y mucho menos el próximo boleto premiado de la lotería. Son los monstruosos números combinados de la pareja interior más mortífera de la liga, ya bautizada como las torres gemelas: DeMarcus Cousins y Anthony Davis. 171 puntos 69 rebotes 14 asistencias y 8 rebotes entre ambos han conseguido en los tres únicos partidos que han jugado juntos. Si ya de por si estas cifras apabullan, más lo hacen cuando son puestas en comparativa con los números del equipo. De los 292 puntos anotados por los Pelicans, 171, como antes hemos señalado, han sido anotados por esta pareja, lo que nos dice que más de la mitad de puntos anotados son conseguidos por la pareja formada en la Universidad de Kentucky.

Pasaba ya casi la media noche en Estados Unidos cuando el mundo del baloncesto dio un vuelco. Se escribían tweets, se enviaban whatsapp, se buscaban fotos, se hacían montajes, memes y un sin fin de cosas, ¿El motivo? El periodista más fiable de todos los que cubren la actualidad NBA, Adrian Wojnarowski publicó una de esas noticias que ya son archiconocidas como Woj bombs en la que contaba el traspaso cerrado que enviaría a Cousins a los Pelicans. Las reacciones de periodistas, jugadores y aficionados iban todas en la misma dirección, una dirección que se puede resumir en las palabras del periodista Skip Bayless: "Es el peor movimiento de mercado que he visto en toda mi vida". Desde ese momento se presagiaba una caída fulgurante de Sacramento Kings y un ascenso cual Ave Fenix de New Orleans Pelicans. Pasada ya más de una semana desde que se efecturará el traspaso, las cosas están siendo diferentes a como se pensaba: 0-3 es el record de la franquicia de Luisiana.

Recomposición del equipo

Poco o nada se puede reprochar a la actitud en pista de la pareja interior titular, pero si al resto del equipo o en su extensión a la planificación deportiva.

Con el fichaje de DeMarcus, vientos de Big Three empezaban a soplar por la ciudad del jazz que incluían a Jrue Holiday en el binomio antes mencionado. Es cierto que Holiday no está rindiendo al nivel que lo hizo en los meses de enero y antes del parón del all star donde demostró su mejor nivel en mucho tiempo. Salvo en el partido contra Dallas en el que anotó 16 puntos y repartió 6 asistencias, en los otros dos partidos disputados, aportó solo unos pobres 6 puntos en cada uno de los encuentros. Pero seguramente, no sea Jrue el problema, ya que es un jugador al que se le espera y puede aportar mucho.

El déficit habrá que mirarlo en las posiciones de escolta y alero. Omri Casspi llegó para ser el 3 titular, pero una lesión le dejará fuera para toda la temporada, durísimo golpe que la franquicia tuvo rápidamente que encajar cortándolo y firmando un contrato de 10 días a Jarrett Jack. En las posiciones de base escolta y alero, los Pelicans tienen en su roster disponibles a Jrue Holiday, Jarrett Jack, E´Twaun Moore, Tim Frazier, Salomon Hill, Hollis Thompson y Reggie Williams. Dicha lista no parece dar muchas garantías ya que no son hombres importantes, muchos han estado deambulando por la liga, y otros no han tenido demasiadas oportunidades en cuanto a minutos de juego se refiere.

La gerencia de NOLA decidió enviar importantes activos a Sacramento como son Langston Galloway, Tyreke Evans y Buddy Hield, el último con un gran futuro por delante. Casualmente, estos jugadores eran los exteriores más importantes que tenía la franquicia, junto con Jrue, y ocupaban esas posiciones que a dia de hoy están "vacías de talento".

¿Qué necesita New Orleans?

La pregunta podría contestarse parafraseando las palabras del ya fallecido técnico de fútbol Luis Aragonés: "Ganar, ganar, ganar y volver a ganar". Realmente la única salida que le queda al equipo es una huida hacia delante ya que han perdido su pick de primera ronda de este draft en el traspaso de Counsins. Los últimos cortes de los equipos no favorecen los intereses los Pelicans al ser su gran mayoría jugadores de posiciones que tienen bien cubiertas. Por lo que la solución pasa por entrar en puestos de Playoffs. Puede que en una hipotética primera ronda no eliminen a Golden State, pero sí que conseguiría demostrar a los próximos agentes libres que Davis y compañía han conseguido disputar postemporada y que el proyecto va progresando, atrayéndolos así a unirse a sus filas.