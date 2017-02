La autoridad del rey

Google Plus

LeBron 'The King' James | Foto: nba.com

Es cierto que a lo largo de la historia han existido y se han creado grandes historias de amor como la de Romeo y Julieta, o la de la Bella y la Bestia; pero existen otros ejemplos de amor incondicional como la relación entre los Cleveland Cavaliers y LeBron James. El conjunto de Ohio ha demostrado que necesitan a su hijo pródigo para poder alcanzar las metas más lejanas que pueden alcanzar. El propio LeBron, cuando abandonó su ciudad natal y viajo a Miami en busca de convertirse en campeón de la NBA, sabía que terminaría volviendo para conseguir el sueño de su vida.

Una vez que consiguió dos anillos con el equipo de Florida, tras cuatro temporadas fuera, el rey decidió volver a su hogar. Tras mucho revuelo y muchas especulaciones con su salida, LeBron anunció a los cuatro vientos que volvía a casa, y lo hacía con el objetivo de devolver a Cleveland a lo más grande y romper el maleficio de la no conquista de un título deportivo de ningún equipo en 52 años. En la primera temporada tras su vuelta, consiguió llevar a los suyos a la final de la NBA, pero fueron derrotados por los Golden State Warriors, que estaban hambrientos y con ganas de comerse el mundo.

Pero a la siguiente temporada, no iban a evitar que el hijo pródigo, dejándose todo el sudor y sangre posibles, el alma en general, llevase a su ciudad a lo más alto, convirtiéndoles en campeones por primera vez en su historia, y rompiendo el maleficio. Un día histórico para toda la ciudad de Cleveland, que siempre recordarán. Los Cavs esperaban con deseo la vuelta de su rey, y él mismo sabía que algún día lograría aquello con lo que soñaba desde que cogió su primera pelota de baloncesto. Una hazaña que el destino tenía preparada para dos partes, las cuales no pueden vivir la una sin la otra.

Pero no todo iba a quedar aquí. El destino, los Cavs, y el propio LeBron decidieron seguir viajando juntos por el mismo camino. Una temporada más seguirán codo con codo en busca de un segundo título, el cuarto para el jugador nacido en Akron, y así seguir haciendo crecer la leyenda. La necesidad y el amor entre ambos siguen intactos. En la actual temporada, los Cavs sufren de lo lindo cuando no cuentan con la presencia de su majestad. En esta temporada, cuando LeBron no ha podido disputar un encuentro, los Cavaliers cuentan con un récord de cero victorias y cuatro derrotas; una situación determinante y poco casual, ya que el dorsal '23' es todo un líder que hace que su equipo gane partidos.

El último ejemplo se puede observar en la última derrota de los Cavs frente a los Bulls. La racha de enfrentamientos entre ambos en esta temporada es de cero victorias para los de Ohio y tres victorias para los de Chicago. LeBron no pudo disputar el encuentro debido a unos problemas en la garganta. Tyronn Lue explicó la situación que tienen preparada para su jugador franquicia: "LeBron tenía problemas de garganta y preferimos darle descanso; los aficionados llevaban viéndole jugar 25 partidos seguidos. En la postemporada jugará y lo hará a un mayor nivel. Siempre tendrá noches para descansar, incluso cuando no tenga ningún problema".

Este pésimo récord sin LeBron, es aún peor, si contamos la racha de victorias y derrotas sin él desde su vuelta al equipo de Ohio: cuatro victorias y 19 derrotas, que colocan al equipo dirigido por Tyronn Lue en evidencia, demostrando que necesitan de la presencia del 'Rey' para estar en lo más alto. Está demostrado que los Cavaliers son mejores con LeBron, e incluso a veces LeBron ha demostrado ser mejor jugador con los Cavaliers que lo que fue con los Heat. Un vínculo que será muy difícil de volver a separar.

Sin duda, a pesar de la mala racha que atraviesan los de Ohio sin su líder, la prioridad principal es darle el descanso necesario, y cuidarle al máximo para que afronte los Playoffs al mejor nivel y así poder llegar lo más lejos posible: "Tenemos siete partidos más back-to-backs; estos serán los mejores momentos para darle descanso. El personal de trabajo están pendientes de todo para evitar sobrecargas o lesiones inoportunas" aseguraba Lue.

A parte de dar descanso a su estrella, es obvio que los Cavaliers buscarán la temprana recuperación de jugadores clave como Kevin Love o J.R. Smith. Además, aprovecharan este tramo de final de temporada para introducir ajustes en el juego con las llegadas de Korver, Derrick Williams, y la reciente incorporación de Deron Williams; por fin LeBron tiene el base que tanto tiempo llevaba pidiendo.

Quién sabe cuánto tiempo puede quedarle a esta relación. Quién sabe lo que pasará cuando todo esto vuelva a acabar. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero la unión entre LeBron y los Cavs es la excepción que rompe la regla. La franquicia y la ciudad estarán eternamente agradecidas a su hijo pródigo por lo que les concedió el año pasado, pero seguro que aun quieren seguir disfrutando de él y seguir soñando con que pueda llevarles a lo más alto. Lo que está claro es que 'The King' James, 'el elegido', ha vuelto a su trono y ha demostrado que sigue siendo el rey.

