Lesión de Kevin Durant | Foto: NBA.com

Kevin Durant sufrió una lesión en el último partido de su equipo frente a los Washington Wizards. La lesión se produjo cuando su compañero Zaza Pachulia cayó sobre su pierna izquierda tras un cuestionable bloqueo de Marcin Gortat. Tras el golpe, que se produjo en el primer minuto del partido, Durant se marchó cojeando a los vestuarios y ya no reapareció en todo el partido.

Ya durante el partido se fueron conociendo detalles sobre la lesión. En los vestuarios el equipo médico de los Warriors diagnosticó a Durant una hiperextensión en su rodilla izquierda y le aconsejaron que se hiciera una resonancia magnética, la cual tendrá lugar hoy mismo.

A pesar de que una rodilla hiperextendida no es una lesión muy grave, el círculo intimo de Kevin Durant cree que la lesión es mucho más grave de lo que parece. El propio Kevin cree que estará de baja meses, y no semanas como se preveía. Los propios Warriors, pese a que esperarán a la resonancia magnética de hoy para tener una respuesta más clara, creen que Durant no volverá en toda la temporada regular e incluso se perderá algún partido de PlayOffs.

Ante esta baja en la posición de alero, los Warriors han decidido firmar al veterano Matt Barnes, recientemente cortado por los Sacramento Kings. Barnes, que ya jugó en el franquicia californiana entre 2006 y 2008, ya ha confirmado la noticia subiendo varias fotos a instagram sobre el asunto, entre ellas una de la conversación que mantuvo con el también ex de Warriors Stephen Jackson, en la cual felicitaba a Barnes por su fichaje.

El efecto colateral de esta lesión ha hecho que José Manuel Calderón finalmente no formará parte de los Warriors. La franquicia californiana se ha decantado por un alero ante la baja de Durant y finalmente no contarán con el extremeño. Pese a todo los Warriors cumplirán su promesa de firmar a Calderón, aunque justo después le cortaran para finalmente quedarse con Matt Barnes.