Calderón y los Warriors, misión frustrada

Calderón defendiendo a Stephen Curry (NBA.Com)

Poco han durado los rumores que acercaban al base español José Manuel Calderón a los Golden State Warriors. Parece que la reciente lesión de Kevin Durant ante lo Washington Wizards, y sobre todo el miedo al alcance de la misma, ha hecho que la directiva de los de la bahía opte por no incorporar a la plantilla a un base, que todo apuntaba a que sería Calderón, y buscar en el mercado un alero, apuntando todos los rumores a Matt Barnes. Este último, ha quedado libre recientemente tras ser cortado por los Kings a raíz del traspaso que colocaba a DeMarcus Cousins en los Pelicans. De esta forma, casi en un visto y no visto, pasaría de un estar en un equipo que no aspiraba a nada como los Kings a estar en un equipo aspirante y favorito para muchos al anillo. De hecho, situación similar viven jugadores como Andrew Bogut si acaba por confirmarse su llegada a Cleveland Cavaliers tras ser cortado por los Dallas Mavericks.

Barnes 2.0 en Oakland

Si finalmente se materializa la operación, el conflictivo Matt Barnes volvería a vestir la camiseta del que fue su equipo entre 2006 y 2008. Con un rol totalmente diferente al que supone un jugador de la talla de Kevin Durant, los Warriors perderían mucha leña para el ataque, aunque ganarían un jugador con mucho carácter, que podría hacer de la mano de Draymond Green una de las parejas defensivas más temidas de la liga. Contundentes donde los haya. Sus números este año en Sacramento han sido de 7,6 puntos y 5’5 rebotes.

¿Cómo quedan las cosas para Calderón?

La situación no es fácil, y todo tiene que hacerse muy rápido. A pesar de que los Warriors hayan dado marcha atrás en el último momento, compensarán al extremeño por lo ocurrido. La idea, según ESPN, es que los de Steve Kerr firmen el contrato a José Manuel Calderón y que sea cortado inmediatamente después de firmarlo. De esta forma, la ventaja, es que cobrará lo que le correspondería haber cobrado de haber jugado en los Warriors, pero sin llegar a formar parte del roster de los californianos. Es importante señalar que si esto se lleva a cabo a lo largo del día de hoy, Calderón podría jugar los playoffs con otro equipo. Pero solo si es fichado por otra franquicia en el día de hoy, ¿por qué? Porque el uno de marzo es la fecha límite que establece la NBA para que un jugador que ha sido cortado o despedido por su equipo aun sea elegible para jugar los playoffs en caso de que firme con otro equipo. A partir del uno de marzo, en caso de ser cortado, no podría jugar la fase final de la NBA con otro equipo. Es la fecha límite de elegibilidad de jugadores para playoffs. Habrá que estar muy pendientes del futuro inmediatísimo de Calderón y de si estará o no en un equipo que se meta en la pelea final por el anillo.