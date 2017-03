Cousins dijo no a una oferta mejor

Google Plus

DeMarcus Cousins | Foto: New Orleans Pelicans.

Fue un 'bombazo' la salida de Cousins a Pelicans, un hecho que sorprendió a todos los amantes de la mejor liga del mundo. No solo por el echo de ser el jugador franquicia del equipo de Sacramento, sino porque Divac había declarado anteriormente con gran seguridad que este no se movería de su exequipo. Y sin tiempo de reacción para la aficion de los 'Kings' , mas de un fan se quedó 'helado' tras saber por parte del presidente que dos días antes había tenido una mejor oferta y se rechazó.

Tras dejar claro que esta operación fue un error de Divac, todos los rumores apuntan a que esa franquicia que hizo la oferta a DeMarcus podría ser la de Los Angeles Lakers. Lo que no se pudo creer es que esa oferta proveniera de los mismos Pelicans y que el culpable de que se viese empobrecido fuese, de algún modo, el propio Cousins.

Pero esto se puede explicar de la siguiente manera. Conforme a unas palabras de Vlade Divac al medio local Sacramento Bae, se sabe que no han escondido en ningun momento a Cousins que mantenían conversaciones con la franquicia de New Orleans. Despues de esto y de la reacción del círculo más íntimo que rodea al pivot, los Kings terminaron por tener que aceptar una oferta más baja.

“Cuando hablamos por primera vez con los Pelicans, la oferta se trataba de Buddy Hield y dos primeras rondas. Hablé con los agentes de DeMarcus (Dan Fegan y Jarinn Akana) para informarles. Ellos llamaron a los equipos y los amenazaron diciendo que si Cousins era traspasado no firmaría una extensión. Se asustaron y se cayó a una segunda ronda. Pensé que si esperaba más, conseguiría menos. Necesitaba actuar”.

En este punto podría quitársele algo de la responsabilidad de esta operación al propo Divac. Pero lo que más llama la atención es que Cousins o sus agentes, no tenían intención de moverse de sitio pese a tener una campaña tan nefasta como las de años anteriores. En lo que se refiere a la extensión salarial, los 'Pelicans' eran los únicos que tenían en su poder darle a este un mayor porcentaje salarial para su quinto año.

Futuro en los Pelicans

No hace falta pensar mucho en si incluir en tu equipo a un jugador como DeMarcus (considerado por muchos el mejor pivot en la actualidad), pero si lo que ha declarado Divac es verdad, el equipo del Smoothie King Center, debe empezar a trabajar para retener al jugador más allá del 2018. Pero a pesar de esto, la operación no dependerá tanto del resultado que consiga el equipo esta temporada (que no salvará su situación en la tabla este año salvo milagro), sino del comienzo de la siguiente temporada y de la química que se establezca entre Cousins y Anthony Davis (actual jugador franquicia).