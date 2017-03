Terrence Ross “Es una experiencia nueva para mí”

Terrence Ross en un partido de los Orlando Magic. Fuente: NBA,com

Terrence Ross, escolta de los Orlando Magic desde hace dos semanas, habló para diferentes medios sobre su nueva casa, además un jugador del propio equipo habló de él. Ross llegó a los Magic debido al traspaso, en el que dejaba los Toronto Raptors que traspasaban al propio jugador y una primera ronda por Serge Ibaka. Ross desde su llegada a Orlando está siendo titular y sus números han avanzado en los tres partidos que ha jugado, actualmente promedia en Orlando 14,3 puntos y 4,7 rebotes por partido.

Ross habló sobre el cambio de equipo: “Estando tanto tiempo en Toronto aprendes cómo hacer las cosas. Allí no hay demasiadas locuras. Así que consigues la misma rutina. Una vez que has estado allí durante tanto tiempo, es como si supieras qué esperar. Pero estar aquí es un cambio de ritmo. Me gusta. Tiempo diferente. Diferente ciudad. Es una experiencia nueva para mí". Está claro que a Ross le ha sentado bien cambiar de equipo, así podrá explotar como anotador que es: “No es demasiado difícil. El equipo tiene mucha gente para ayudarte con la transición. Así que todo lo que tienes que hacer es centrarse en el baloncesto”.

El escolta ha cambiado su rol, ha pasado de ser el sexto hombre del equipo a tener una posición titular, este cambio hace que tenga más oportunidades y confianza para demostrar su juego. Su compañero de equipo C.J. Wilcox habló sobre él: “Él es tan talentoso que realmente no necesita ajustar mucho. No se necesita mucho para que salga y se sienta cómodo, y eso es lo que ha hecho hasta ahora”. El objetivo de Ross al llegar al equipo es hacer que salga de las últimas posiciones de la Conferencia Este, ya que actualmente los Magic están posicionados en la penúltima posición con un balance de 22 victorias y 39 derrotas. Lo único bueno es que están solo a siete victorias de poder alcanzar una posición en los playoffs, una tarea muy difícil.