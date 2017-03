Watson quiere probar a Tyler Ulis

Google Plus

Tyler Ulis, lanzando ante Gobert y Hill, de los Jazz. (Fuente: nba.com).

“Tenemos que ver si Tyler Ulis puede ser un base dominante con el balón en sus manos jugando con la segunda unidad. Hacerle jugar con Brandon Knight no tiene sentido porque a veces, si no la mitad de las veces, Tyler terminará estando lejos de la pelota. Tenemos que ver si Tyler puede ser ese tipo”. Palabras de su entrenador, Earl Watson, que desea ver si su novato es válido para el equipo o si por el contrario, no entra en los planes de la franquicia y es objeto de moneda de cambio.

No ha tenido muchas oportunidades durante la temporada -jugando menos de 10 minutos por partido- y no ha podido explotar el potencial que se le veía la pasada temporada en la Universidad de Kentucky, donde promedió más de 17 puntos y siete asistencias en 36,3 minutos de juego.

El overbooking que tienen los de Arizona en las posiciones de backcourt, hace que este tramo final de temporada sea crucial para Tyler. Con los puestos de titulares ya cubiertos con Bledsoe y Booker, el banquillo se lo reparten el propio Ulis, con Knight, Ronnie Price y Barbosa. Ganarse un puesto en ese banquillo puede ser muy beneficioso para la joven carrera del base de Michigan.

Watson quiere ver si vale para el puesto y si es así, reestructurar la plantilla la siguiente temporada: “Si Tyler termina siendo ese tipo de jugador, entonces necesitaremos ver si es mejor tener un escolta como Leandro Barbosa, que puede correr la cancha, abrirla y jugar estando lejos de la pelota, o si conviene más tener otro capaz de manejar el balón como Brandon Knight, que inicie jugadas junto a Tyler Ulis”.

Esto podría tener sus consecuencias en verano, ya que los Suns es probable que obtengan un pick alto en el draft. Draft que viene cargado de bases muy ilusionantes y exteriores con buena pinta…algo de lo que andan sobrados en el desierto del sur de Estados Unidos.