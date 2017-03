Cleveland da un festival de triples en Atlanta.

Lebron anotó 6 triples | Foto: ESPN

Han pasado casi tres años desde aquella exhibición anotadora que San Antonio se ocupó de dejar perenne en la memoria de cada fan del baloncesto. Enfrente estaban unos Miami Heat que llegaban a su cuarta final consecutiva de la mano de un Lebron James que quedó gravemente herido.

La exhibición de la noche del viernes recordó a aquellas rachas de pase adicional y triple que acabaron con Miami. Pero esta vez enfrente estaba Atlanta, y eran los Cavaliers, a pesar de las importantes bajas, los que ejecutaron.

El dato coral es demoledor: 25 triples en 46 intentos, es decir, un 54.3% de acierto. Gran parte de la culpa de ello la tiene la confianza del equipo en ataque, basada en el pase extra casi automático, que llegó a ocurrir hasta ocho veces en varias posesiones. Por desgracia para el lector, eso son solo números y no se puede apreciar la superioridad más allá de lo puramente estadístico. Además de la consistencia como equipo, el lenguaje corporal de Lebron y, sobre todo, de Irving ya eran presagio desde el primer cuarto, de que algo grande iba a pasar.

Kyrie pasó, tiró, defendió, pero sobre todo botó, como si estuviera jugando en una cancha enfrente de casa y no contra un rival de playoff en la NBA: 43 puntos, dos rebotes, nueve asistencias y cuatro robos con un 66.7% de tiro (cinco de ocho en triples). Él solo se encargó de anotar o producir casi el 40% de puntos de Cleveland. Pero no estaba solo. A su lado, King James, venía de promediar 26 puntos con un 62% (56% en triples) de acierto, 7.7 rebotes y 10.5 asistencias en los últimos once partidos; y ésta, era otra de esas noches en las que recuerda a todos que no hay que conformarse. Ni siquiera con cuatro MVPs y tres anillos. Triples en carrera, fadeaways, etc. mediante, el de Akron acabó el partido con 38 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias; seis de diez triples.

Con cicatrices vitalicias, tres anillos y con la ambición del rookie que quiere saber qué significa ser campeón, esta temporada puede ser la de la séptima final consecutiva (ocho en total) que compite Lebron.