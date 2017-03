Resumen NBA: el Triple-Doble de Ricky Rubio, hace historia

Ricky Rubio consiguió sumar el triple-doble número 79 de la temporada, nuevo récord de la liga. Foto: NBA.com

Detroit Pistons 136-106 Philadelphia 76ers

Los Detroit Pistons viajaban a la ciudad del amor fraternal para enfrentarse a unos Sixers que llegaban con muchas bajas. Segundo partido consecutivo para los locales que afrontaban el final del back-to-back tras el partido frente a New York Knicks. Jahlil Okafor se sumaba a la lista de ausencias de los Sixers y su reemplazo sería Richaun Holmes. El encuentro comenzaba siendo muy cómodo para los Sixers, que no tuvieron problema para imponer su juego en los primeros cinco minutos del partido. Gerald Henderson tampoco pudo ser titular, por lo que Nik Stauskas le sustituyó en el quinteto. El antiguo jugador de los Wolverines de Michigan tuvo su mejor noche en la NBA. 24 puntos, career-high y consiguió mantener a los suyos en el partido mientras que los Pistons seguían intentando separarse en el marcador. Detroit conseguiría un parcial de 19-4 para terminar la primera mitad y marcharse con la ventaja en el marcador. A partir de ese momento, solo continuaron engordando el resultado. Kentavious Caldwell-Pope respondió de la mejor manera, terminó con 26 puntos y se encargó de empujar a los Pistons para terminar el partido con los máximos puntos conseguidos esta temporada para los de Stan Van Gundy, 136.

Toronto Raptors 94-101 Milwaukee Bucks

Tras haber conseguido derrotar a los Wizards en Washington, estos nuevos Raptors con Serge Ibaka y sin Kyle Lowry viajaban hasta Wisconsin para enfrentarse a unos Bucks que quieren hacerse con la octava plaza del Este. Los primeros minutos del encuentro vaticinaban una horrorosa derrota para Milwaukee. Dos de 18 en tiros de campo para comenzar el partido incluyendo un cero de ocho en triples con numerosos ‘airballs’ y fallos indescriptibles bajo canasta. Terminaron el primer cuarto con la anotación más baja de la temporada, 12 puntos. En el segundo cuarto, consiguieron salir mucho más enchufados. Malcom Brogdon y Giannis Antetokounmpo lideraron la remontada. Spencer Hawes estuvo muy acertado y consiguió anotar varios puntos clave para seguir abriendo la brecha que les separaba de los Raptors. Se marcharon al descanso con una ventaja de 42-53 en el marcador. Al volver del descanso tuvimos una de las peores noticias, DeMarre Carroll tuvo que retirarse del partido tras torcerse el pie en la lucha por un rebote con Tony Snell. Esguince de tobillo izquierdo que le mantendrá fuera de las pistas durante un par de partidos. En los últimos minutos del último cuarto, los Raptors consiguieron recortar la ventaja de los Bucks en seis puntos, pero no fue suficiente para evitar la derrota en Milwaukee. Khris Middleton fue el máximo anotador del partido con 24 puntos. Ibaka fue el mejor de los Raptors con 19 puntos y 5 rebotes.

Cleveland Cavaliers 92-120 Miami Heat

Tyronn Lue decidió dejar a LeBron James y Kyrie Irving en el banquillo tras haberlos cargado de minutos en el anterior partido frente a Atlanta Hawks. Deron Williams y Richard Jefferson se hicieron con la titularidad y consiguieron mantener la igualada en el primer cuarto. Pero en el segundo, los Heat, liderados por Wayne Ellington y Goran Dragic, consiguieron separarse en el marcador. Los Heat consiguieron hostigar continuamente a los Cavs con triples y consiguieron su season-high en triples anotados. Goran Dragic contribuyó de gran manera a su consecución y terminó el partido con 23 puntos y 5 asistencias. Hassan Whiteside decidió devorar a los Cavs en la pintura que siguen a la espera de la llegada de Andrew Bogut. El pívot del equipo de Florida campó a sus anchas por la zona y consiguió 20 puntos y 13 rebotes. En el tercer cuarto, Iman Shumpert recibió un golpe con el codo de James Johnson y tuvo que retirarse del partido. También, al volver del descanso, Channing Frye consiguió enchufarse y engordar su cuenta personal. Terminó con 21 puntos y fue el máximo anotador de los Cavaliers en Miami. Con esta derrota, los Cavs continúan su récord de derrotas sin LeBron James en la rotación. Cero victorias y cinco derrotas sin él.

Los Ángeles Clippers 101-91 Chicago Bulls

Uno de los partidos más interesantes de la noche. Los Chicago Bulls, uno de los equipos más impredecibles de la liga, se enfrentaba a unos Clippers que no atraviesan su mejor momento. Los locales no lo tuvieron muy complicado en los primeros pasos del partido. Consiguieron imponer su preponderancia en los dos primeros cuartos y así, hacerse con la ventaja al descanso con seis puntos de diferencia. J.J. Redick intentó dar el empujón necesario a los suyos, terminó con 13 puntos en la primera mitad del partido. Con un contraataque de los Bulls que terminaba con un mate de Bobby Portis, cerraban el segundo cuarto mientras que los Clippers hacían su particular amago de remontada que acabaría llegando tras el descanso. Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan se pusieron de acuerdo para arreglar la situación y dar una victoria “muy sufrida” para los Clippers. No pueden permitirse más derrotas y anoche consiguieron revertir la situación. Jamal Crawford nos dejó toda una exhibición ofensiva en el último cuarto. 25 puntos para él. Como en los viejos tiempos, Crawford se encargó de dar el espectáculo en la ciudad que un día le vio crecer en esta liga. Segunda victoria en los últimos seis partidos de los angelinos.

Charlotte Hornets 112-102 Denver Nuggets

Los Hornets volvían a jugar fuera de casa, algo que no se les da muy bien. Sin embargo, en Denver tuvieron una muy buena noche. El tiro de tres fue su mejor amigo y les permitió llevarse la victoria desde el primer minuto del encuentro. Nicolas Batum, con 21 puntos en total, se encargó de dañar a los Nuggets desde el triple y terminaron el partido con una serie de 16 de 27 en tiros de tres. Danilo Gallinari intentó recortar las diferencias con sus 15 puntos en la primera mitad pero no consiguió frenar a unos Hornets muy enchufados. Kemba Walker volvió a ser el líder del equipo con 27 puntos y Johnny O’Bryant III, la nueva adquisición de la franquicia de Carolina del Norte, aportó desde el banquillo con 15 puntos frente a su antiguo equipo. Nikola Jokic jugó a su bola, 31 puntos y 14 rebotes que fueron insignificantes para el resultado final del partido. Los Hornets consiguieron una nueva victoria en casa y eso sí que es noticia.

Memphis Grizzlies 108-123 Houston Rockets

James Harden estuvo enchufado, y entregó una nueva victoria a los suyos. Los Grizzlies de Marc Gasol (17 puntos y 7 asistencias) poco pudieron hacer frente a unos Rockets se que encargan de ganar los partidos gracias a su asombroso acierto desde la línea de tres. Harden volvió a presentar su candidatura para el MVP con una increíble actuación en el tercer cuarto, 20 puntos, 3 asistencias y 4 rebotes para terminar finalmente con 33 puntos y 11 asistencias. Los Rockets consiguen una nueva victoria frente a uno de sus rivales en la Conferencia Oeste que podría competir con ellos en los próximos Playoffs. Clint Capela volvió a mostrar una imagen muy sólida. Career-high en puntos con 24 y 11 rebotes.

Minnesota Timberwolves 90-97 San Antonio Spurs

En San Antonio tuvimos, probablemente, el plato fuerte de la noche. Los Spurs consiguieron una victoria sufrida en la prórroga que les permitió clasificarse matemáticamente para los Playoffs por vigésima vez de manera consecutiva, una locura. Los Timberwolves no estaban por la labor de ponérselo fácil a los de Popovich y Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns y Ricky Rubio funcionaron como una sinfonía perfecta. Lo que también fue perfecto, el triple-doble del base de El Masnou. Ricky Rubio hizo historia de la NBA sumando el triple-doble número 79 de la temporada (11 puntos, 10 asistencias, 13 rebotes), nuevo récord que se encontraba en 78 de la temporada 88-89. Los Timberwolves conseguían la ventaja sobre los Timberwolves durante la primera mitad, pero tras el descanso, se encargarían de volver a meterse en el partido. Kawhi Leonard fue el encargado de liderar la remontada de su equipo. Las anotó de todos los colores y de todos los sabores, no podían pararle. Intentó la canasta para ganar el partido con el marcador empatado a 83, pero terminó fallando y el partido fue a la prórroga. Allí, Leonard volvió a imponer su dictadura y los Spurs ganaron su séptimo partido consecutivo gracias a los 34 puntos del alero de la Universidad de San Diego State.

Brooklyn Nets 116-130 Portland Trail Blazers

Damian Lillard, escribió su nombre en los libros de historia de los Blazers. Consiguió empatar a Cliff Robinson con más partidos consecutivos con al menos un triple, 41. Jusuf Nurkic sigue mostrando un gran nivel desde que llegó traspasado a Portland procedente de Denver Nuggets, 17 puntos y 6 rebotes. Los Nets siguen paseándose por las canchas de la NBA sin éxito alguno; aunque en los últimos minutos del segundo cuarto, consiguieron un parcial de 10-2 para igualar el resultado en el marcador liderados por un gran Jeremy Lin (18 puntos). En la segunda mitad, los Nets siguieron acercándose en el marcador. Brook Lopez fue el principal causante, terminó con 26 puntos. Pero C.J. McCollum se calentó y empezó a enchufar como nadie desde el triple. Cuatro de cinco en triples para él y consiguió ser el más destacado de los Blazers con 31 puntos.