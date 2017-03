Un pésimo tercer cuarto condena a los Bulls

Google Plus

Los Ángeles Clippers: Quinteto titular: L. Mbah a Moute (12) B. Griffin (16), D. Jordan (6), C. Paul (17), J.J. Redick (13). W. Johnson (2), M. Speights (4), A. Rivers (4), R. Felton (2), J. Crawford (25).

Chicago Bulls: Quinteto titular: B. Portis (11), J. Butler (16), R. Lopez (12), J. Grant (2), D. Wade (10). C. Felicio (7), N. Mirotic (8), P. Zipser (10) C. Payne (2), R. Rondo (5), D. Valentine (8)



Los Chicago Bulls desperdiciaron frente a Los Ángeles Clippers la mínima renta de seis puntos con la que se fueron al descanso. El partido, hasta el descanso, estuvo bastante igualado en todos los sentidos, con una anotación muy repartida y con distancias muy cortas en el marcador.

Ambos conjuntos salieron bien al partido, colocándose al principio los Clippers por encima en el marcador. Las diferencias eran muy cortas, siendo un +4 la máxima alcanzada por los de Doc Rivers con una canasta de Chris Paul (6-10). A partir de ese momento, buena reacción de los locales, que con un parcial de 10-5 lograban dar la vuelta al marcador para ponerse un punto arriba (16-15). Los Clippers sin embargo, estaban siendo demasiado dependientes, pues los 15 puntos procedían únicamente de las manos de J.J. Redick (ocho) y Chris Paul (siete). La tónica de la igualdad reinó el resto del primer cuarto, con los Bulls siempre por encima y con un par de ocasiones en las que los Clippers lograron poner las tablas. De hecho, a falta de 1:14 una canasta de Blake Griffin ponía el 23-23. Pero en un minuto, en un visto y no visto, los Bulls les endosaron un 6-0 de parcial que ponía la máxima en el partido hasta el momento (29-23).

Los siguientes doce minutos se hicieron muy difíciles para los Clippers; estaban jugando a un buen nivel, anotando y moviendo bien la bola, pero no eran capaces de acercarse en el marcador ya que los Bulls no fallaban. Un triple de Zipser hizo que los de Fred Hoiberg alcanzaran la barrera de los diez puntos (35-25). Parecían controlar bien el partido, pues pasados varios minutos, a falta de 5:41, el marcador seguía reflejando un +10, en esta ocasión, 50-40. Los Clippers consiguieron frenar la anotación local, que era lo que les estaba fallando hasta el momento, y con un buen parcial de 4-12, culminado con un 2+1 de Luke Mbah a Moute, lograron ponerse a tan solo dos puntos. De nuevo, repitiendo lo ocurrido en el primer acto, los Bulls firmaron un gran último minuto que les permitió irse a vestuarios con un +6 (61-55). Redick sumaba hasta el momento 13 puntos, 12 Chris Paul y ocho de Blake Griffin y Jamal Crawford. En los Bulls, 11 para Robin López, nueve para Bobby Portis, ocho de Butler y siete de Felicio, Wade y Zipser. Muy implicados los locales, con una gran aportación de banquillo, pintaba bien el partido, pero acabó mal.

A la vuelta del descanso, llegó el cuarto fatídico para los de Hoiberg. No lo comenzaron mal, ni mucho menos, pues en el minuto 8:28 mandaban por cinco puntos, (65-60). Pero ese fue el único buen momento de los Bulls en el cuarto, ya que poco a poco los de Rivers fueron arañando puntos del marcador, acercándose sigilosamente hasta colocar el empate a 68 gracias a dos tiros libres de Blake Griffin. La actitud de ambos equipos cambió totalmente, viniéndose abajo aquellos que se habían visto todo el partido por encima del marcador, y sacando los dientes los que habían ido a remolque a lo largo del choque. Blake Griffin mostró el carácter que habían cogido los suyos tras marcharse de Mirotic en un 2vs2 que jugó con Chris Paul y hundirla para abajo con fuerza. Los Bulls acabaron el cuarto con 73 puntos, es decir, anotaron únicamente 12, pues se habían ido con 61 al descanso. En cambio, Chris Paul y compañía se fueron casi hasta los 30, 27 concretamente, haciendo que la diferencia al final del tercer período fuera de +9, (73-82), que culminó con triple muy lejano de Jamal Crawford. Precisamente Crawford iba a ser el protagonista de los últimos doce minutos; pues los Clippers se llevaron el triunfo gracias a la increíble actuación del de Seattle.

En ese tercer cuarto se fue toda la emoción del choque, pues el cuarto fue un trámite, en el que los Clippers no dieron a los Bulls en ningún momento la posibilidad de competir mínimamente el partido. Buena culpa de ello la tuvo Jamal Crawford, que anotó 12 puntos en el último período, llevando hasta el momento 13. Acabó así con 25, máximo anotador del encuentro y con una actuación maravillosa en los últimos doce minutos; que no se retire nunca este tipo. No obstante, estuvo muy bien respaldado, pues Chris Paul se fue hasta los 17, Blake Griffin a los 16 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Por su parte, J.J. Redick acabó con 13, cuando llevaba solo ocho en el primer cuarto; mientras que Luke Mbah a Moute acabó con 12. En los Bulls, 16 para Butler, 12 Robin López, 11 Portis y diez Wade; añadiendo la buena aportación desde banquillo de Zipser, con otros diez puntos. Tras este choque, que finalmente concluyó con 91-101, los Bulls continúan séptimos en el este, con unos Miami Heat que se acercan cada vez más a playoffs pisando los talones del octavo y el séptimo (esta madrugada han vencido a Cleveland Cavaliers, sin Lebron James ni Kyrie Irving). Los Clippers en cambio, mucho más relajados, viven cómodamente en la quinta plaza de la Conferencia Oeste, a un partido de distancia de los Utah Jazz.