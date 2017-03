Earl Watson deja sin minutos a Brandon Knight

Earl Watson en un partido de los Phoenix Suns. Fuente: NBA,com

Brandon Knight, base de los Phoenix Suns, tiene un papel cada vez más secundario en el equipo. Antes de la llegada de Devin Booker al equipo, Knight jugaba en la posición de escolta, pero a partir de la lesión que sufrió la pasada temporada cambiaron las cosas y Booker demostró que debía tener una posición en el quinteto titular. Este año, la función de Brandon era la de sexto hombre, pero cada vez ha sido más relegada a un segundo plano debido a las oportunidades que se le está dando a Tyler Ulis.

Watson habló para diferentes medios sobre la situación de Knight: “Creo que Brandon Knight es un jugador único en una situación única, pero ahora nuestro enfoque está en nuestro grupo. Queremos que él sea mejor y queremos seguir empujando para hacerlo mejor como jugador de baloncesto y mejor persona”. Como hemos dicho anteriormente, esta posición que adquiere ahora Knight es debido a Ullis: “Pero realmente tenemos que ver si Tyler Ulis puede ser un dominante controlador de la pelota en la segunda unidad. Poner a Knight y a Ulis al mismo tiempo no tiene ningún sentido ahora”.

Con estas declaraciones deja muy claro el entrenador que Knight no va a jugar mucho en lo que queda de temporada. Al base originario de Florida se le ha buscado salida fuera del equipo durante toda la temporada, pero no se han dado las suficientes piezas para que se le pudiera traspasar. Hay que tener en cuenta que Knight no es un mal jugador, actualmente promedia once puntos y 2,4 asistencias en apenas 21 minutos de juego. Una de las razones por las que Knight no juega desde el All-Star sería la posibilidad del equipo por empezar a tankerar. Los Suns están situados en la penúltima posición de la Conferencia Oeste con un balance de 20 victorias y 42 derrotas, esto hace que el equipo esté intentando dar más oportunidades a los jóvenes. Ya se hizo el año pasado con Booker y salió muy bien.