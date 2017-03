Jahlil Okafor se defiende ante las críticas

Google Plus

Jahlil Okafor (8), defendiendo a Karl-Anthony Towns (32). | Fotografía: Marilyn Indahl - USA TODAY Sports

Desde que llegó a la liga, ha habido dudas sobre el compromiso de Jahlil Okafor. Desde sus expresiones faciales hasta su pasividad en ciertos aspectos del juego, hay detalles que le están creando una mala imagen en la liga.

El último incidente tuvo lugar el pasado miércoles 1 de marzo en un partido que enfrentaba a los Philadelphia 76ers con los Miami Heat. En un preciso instante del primer cuarto, se podía ver a Okafor básicamente quieto en la pintura, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo por defender la zona o cerrar el rebote. El vídeo de la acción se hizo viral en cuestión de segundos y los periodistas no dudaron en preguntar al jugador.

“No me afecta,” comentaba Okafor sobre las críticas acerca de esa jugada. “Como equipo, jugamos mal defensivamente. Obviamente, se de qué imágenes hablas. La idea de que no me comprometo en defender es falsa.”

Pese a sus palabras, en el vídeo queda claro que no opuso mucha resistencia ante el ataque de los Heat. Dragić intentó un tiro delante suyo y no hizo el menor ademán de defenderlo. Luego, McGruder le arrebató el rebote y dio vueltas a su alrededor con total tranquilidad. Tras eso, le pudo entregar el balón a Whiteside, que anotó sin dificultades. Todo en siete segundos de horror defensivo.

Tras ver el vídeo de la jugada, Okafor habló con el asistente Lloyd Pierce para intercambiar impresiones.

“Dijo lo mismo que yo sobre los conceptos defensivos,” comentaba el jugador. “Debía retirarme hacia la canasta. Entiendo que en el vídeo queda mal, porque estaba cansado. Jugué todo el cuarto y estaba cansado.”

Según Okafor, los entrenadores le dijeron que actuase así en esa situación, ya que era la mejor opción.

“No intento encontrar excusas. Son los hechos. Hice lo que tenía que hacer y era retirarme hacia atrás. […] Los entrenadores están contentos con cómo estoy mejorando. Voy a continuar con mi trabajo día a día.”