Stephen Curry entra en el 'Top 10' de triplistas históricos

Google Plus

Stephen Curry celebrando uno de sus triples anotados en el Madison Square Garden. Foto: Warriors.com

Tras una mala racha en el tiro de Stephen Curry y los Warriors, consiguieron terminar con el maleficio en el Madison Square Garden en su última visita. Este estadio vio a un joven Stephen Curry llevar a cabo su primera hazaña como jugador de la NBA, cuando consiguió anotar 54 puntos con 11 de 13 en triples. Dicen que todos los grandes jugadores de la historia consiguen destacar en ‘la Meca’ del baloncesto y el número 30 de los Warriors ya mostraba destellos de grandeza por aquella época. Tres temporadas después, se convertiría en campeón de la NBA y MVP de la liga.

Anoche, volvió a hacer historia en el Madison Square Garden. Con sus cinco triples en el partido conseguía superar a Chauncey Billups en la lista de triplistas históricos y de esta manera entraba en el 'Top 10' de esta selecta lista. No sería una locura decir que Stephen Curry es uno de los mejores tiradores que la competición jamás haya visto, los números le avalan. En sus primeras ocho temporadas, ha conseguido anotar más triples que ningún otro jugador en toda la historia, 1.833.

Supera con creces a Ray Allen, el jugador con más triples anotados. El mítico jugador de equipos como Seattle SuperSonics, Boston Celtics o Miami Heat, consiguió 1.277 durante sus primeras ocho temporadas. Cabe destacar que James Harden también le supera en esta lista, aunque se encuentra con unos 500 triples menos que el base de Golden State Warriors.

El ritmo que está cogiendo es una barbaridad y no nos extrañaría viéndole tomar el mando de esta categoría en un futuro no muy lejano. Ya tiene a tiro a varios jugadores más que podría superar o quedarse muy cerca de hacerlo esta misma temporada. Joe Johonson, Jason Kidd, Jamal Crawford, Vince Carter o Kyle Korver ya los tiene entre ceja y ceja, y no sería extraño verle tomar sus puestos de aquí a final de temporada.