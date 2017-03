Los Thunder cosechan tres derrotas consecutivas

Westbrook no fue suficiente ante Dallas, y los Thunder sumaron su tercera derrota consecutiva. Foto: Nba.com

Los Oklahoma City Thunder no están pasando por un buen momento. Si bien se encuentran en la séptima posición de la Conferencia Oeste, y tienen los Playoffs prácticamente en el bolsillo, no convencen. En estos momentos, mantienen un récord de 35 victorias y 28 derrotas. Sus principales rivales por la sexta plaza, los Memphis Grizzlies, ostentan un balance de 36 victorias y 27 derrotas. Los Thunder ansían esa sexta plaza, lo que les haría evitar a los Golden State Warriors y a los San Antonio Spurs en la primera ronda de los Playoffs.

Pero la forma de jugar del equipo en los últimos encuentros, deja margen para la duda sobre si podrán acabar la liga regular en la sexta posición. Tras una buena racha, donde consiguieron cuatro victorias consecutivas: 116-105 vs. New York Knicks; 110-93 vs. Lakers; 118-110 vs. Pelicans; y 109-106 vs. Utah Jazz. Sin embargo, en esta última semana salían de Oklahoma para disputar tres partidos fuera de su feudo, y los resultados han dejado mucho que desear. El resultado de todos ellos tienen un factor común: Los Thunder han sido el equipo derrotado. Los resultados son los siguientes: 114-109 vs. Portland Trail Blazers; 118-11 vs. Phoenix Suns; y 104-89 vs. Dallas Mavericks.

En el último partido mencionado, correspondiente a la derrota más reciente del equipo, vemos perfectamente marcados cuál es el principal problema del equipo: Russell Westbrook está demasiado solo.

En el partido ante Dallas, el base sumó 29 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 34 minutos de juego. Sin embargo, su porcentaje de tiro no fue todo lo bueno que cabría esperar. Acabó con un 8/24 en tiros de campo (33.3% de acierto), maquillando un poco su actuación anotadora con un 84.6% en los tiros libres, desde donde anotó 11 de sus 13 intentos. Sin embargo, Westbrook acabó con +/- de -14.

Y es que el base necesita un jugador consistente con él en pista. El equipo no rindió a un buen nivel, centró prácticamente todos los ataques en Russell, y eso se vio reflejado en sus números.

De los 22 triples que intentó el equipo, tan sólo anotaron dos. Y sí, los dos los metió el mismo jugador: Russell Westbrook. Faceta en la que, por cierto, tampoco anduvo fino el jugador, ya que acabó con un 2/10 desde el perímetro.

Jugadores como Alex Abrines, que jugó 10 minutos y tan sólo repartió dos asistencias, con un 0/3 en tiros de campo, no aportaron lo suficiente para que Westbrook no estuviera solo. Otro ejemplo es el caso de Norris Cole, el cual disputó 24 minutos, y tuvo un pobre 2/7 en tiros de campo, que le hizo acabar con cuatro puntos, además de tres rebotes y dos asistencias.

Cabe destacar la aportación del pívot Steven Adams. Fue el único que ayudó a Westbrook de cara al aro rival, acabando el encuentro con 19 puntos, cinco rebotes y una asistencia. Además, fue el más acertado del equipo, ya que anotó el 80% de sus tiros, finalizando con un total de ocho canastas en 10 lanzamientos.

Pero el problema del equipo es la gran dependencia que la plantilla tiene en Russell Westbrook. Si él no está, el equipo pierde las posibilidades de llevarse la victoria.

Esta característica se ha visto claramente reflejada en estos tres últimos encuentros. Por ello, el equipo debe analizar cómo solucionar el problema cuanto antes, si quieren arrebatarle la sexta plaza a los Grizzlies.

En los próximos días, los Thunder se enfrentan, en casa, a los Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs y Utah Jazz. Sin duda, partidos complicados, contra rivales duros. Portland se juega la vida para poder llegar a los Playoffs, los Spurs son el segundo equipo del Oeste, y los Utah Jazz están en la cuarta plaza.