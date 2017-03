¿Westbrook, candidato a MVP?

Google Plus

Russell Westbrook | Foto: NBA.com

Mark Cuban vuelve a dejar otra 'perla' para el mundo del baloncesto, afirmando que no ve a Russell Westbrook entre los candidatos a MVP de la temporada. El GM de los Mavericks considera, según su respuesta cuando se le preguntó a cerca de quien debería ser el mejor jugador de esta temporada, que Westbrook no debería estar en esta lista, pese a hacer la mejor temporada de su carrera promediando un triple-doble por partido.

Cuban declaró que el galardón podría estar entre LeBron James y James Harden. Incluso se atrevió a añadir a la lista a Kawhi Leonard. Cuando se le preguntó sobre si Westbrook estaba también entre estos candidatos, el ejecutivo respondió rotundamente: “Él no lo está”.

“Es un atleta increíble. Es el jugador más explosivo”, empezó diciendo Cuban. “Pero los criterios que aplico (para ver quién debe ser o no un MVP) no han cambiado. Y si cambio de opinión, arruinaría toda la diversión que hay para vosotros (los periodistas)”.

Westbrook en números

No es la primera vez que el dirigente de la franquicia de Dallas deja claro su opinión a cerca de Westbrook, como en aquella vez en la que habló que para él, Russell no está al nivel necesario para ser considerado una superestrella. Parece que el promedio que lleva el base norteamericano de triple-doble por partido en la temporada (algo solo conseguido por Oscar Roberson) no le sirve para cambiar de opinión al respecto.

Pero como era de esperar, la posición que se está tomando en Dallas sobre este asusnto presenta voces divididas, ya que Rick Carlisle, piensa algo distinto a Cuban: “Es increíble lo que está haciendo Westbrook. Tiene energía ilimitada, nunca baja el ritmo. Tiene habilidad para hacer muchas cosas distintas, además de la tenacidad para promediar también tantos rebotes. Es algo imposible de describir”.

Lo que queda claro es que Westbrook no parece ser un jugador del agrado de Cuban incluso siendo esta su mejor temporada, una temporada de récord, para enmarcar, en la NBA. A pesar de ello, el base de los Thunder tiene bastante apoyo incluso en el seno de la franquicia del equipo texano, y más aún en el mundo de la NBA, donde parte como favorito para llevarse este título individual junto con James Harden, que son los principales candidatos.