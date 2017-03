Google Plus

El MVP Silencioso | Foto: NBA

El reloj se para en sus enormes manos. Dicen que sus dedos miden 63 centímetros. Una barbaridad que podrán creerse o no. Tiene 25 años y fue criado discretamente en los brazos del maestro Popovich y alejado de los grandes centros mediáticos. En su Tatooine particular se fajó en la zona con mitos como Duncan y en el perímetro, cada día, aprendía pasitos de Manu o diabluras de Parker. Y eclosionó. En sólo tres años el “padawan” se ha convertido en un caballero “Jedi” que, con permiso de Lebron, es uno de los más completos jugadores que pisa las canchas de la NBA.

La pasada madrugada Kawhi dio una lección de liderazgo ayudado por un Tony Parker inmenso pero, sobre todo, dio un curso acelerado de temple, ejecución y sacrificio. Si me apuran, puede que, una vez más, de humildad.

Restan 27 segundos y San Antonio, después de batallar casi 48 minutos, juega una posesión para tratar de ponerse por delante. El 2 de San Antonio sube el balón desde campo propio. Bloqueo, orientación con bote hacia el centro del arco y triple sobre Nené Hilario. No hay reacción circense. No existe ni el beso al cielo, ni el paso militar ni la escena de Superman rasgando su camisa para descubrir la “S” sobre su pecho de acero. Kawhi sabe que queda partido. Y se centra en ello. Baja a defender los 25 segundos que restan mientras el banquillo alucina con lo que acaba de hacer.

Los Rockets buscan a Harden que encuentra el balón en su cancha. Leonard espera en campo propio. Bloqueo directo para Harden que tapona al '2' de San Antonio. Vuelve a no haber gestos. Sólo trabajo silencioso, eficaz y sacrificado. Disciplina. Leonard sale del bloqueo y su carrera fulgurante llega a tiempo de taponar a Harden, contra tablero, cuando el 13 rojo ya había superado a toda la defensa texana. Y el partido expira, cómo no, en las manos de Leonard que, ayudado por Aldridge también se hace con el último rebote del encuentro para dejar, en su hoja de estadísticas, un impresionante (39+6+5 con un 4/5 desde la línea del triple). Y el silencio. Y el trabajo y el sacrificio. Además, por si no estaba clara, su candidatura a MVP de la temporada.

La escena, ejemplo de lo que debería de ser un jugador, puede ponerse en los clubes de base para que algunos jugadores en formación, que celebran cada triple como si el mundo les debiera algo, o desafían a la grada dándose golpes de pecho, comprendan que el camino es otro. Y no hace tanto ruido.