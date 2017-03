Austin Rivers: ''Mi etapa en New Orleans fue la más dura de mi vida''

Austin Rivers fue entrevistado por Basketball Insiders en los que repasó su carrera como profesional. En esta reveló que, pese a tener mucha ilusión cuando fue drafteado, los años en New Orleans fueron los peores de su vida.

Frustrado en los Pelicans

Austin Rivers llegó a la NBA como el nº10 del Draft de 2012. Rivers se presentó al Draft tras un gran año en Duke y los Pelicans (por entonces Hornets) le dieron la oportunidad de ser su base de cara al futuro. Sin embargo, su tiempo en New Orleans no fue fructífero y a las dos temporadas y media salió rumbo a Clippers. Sobre su etapa en la ciudad de Louisiana el propio Rivers declaró que “La etapa más dura de mi vida fueron mis dos primeros años en la liga, tuve que operarme justo después de la liga de verano y me apresuré en la recuperación porque era un novato y tenía mucha prisa por jugar, así que incluso cuando jugaba no estaba del todo bien. Pese a esto, justo cuando estaba empezando a jugar bien de nuevo me volví a lesionar, dejó un sabor de boca muy malo”.

Al término de su temporada de rookie los Pelicans adquirireron a Jrue Holiday y a Tyreke Evans, ambos jugadores destinados a ser los ''playmakers'' del equipo, función que, hasta ese momento, desempeñaba Rivers.

Sobre estas llegadas Austin Rivers dijo que “Antes de que pudiera demostrar mi calidad el siguiente año, trajeron a Tyreke y a Jrue, y los habían traído para ser jugadores importantes y hacer un buen equipo, así que nunca tuve una oportunidad ahí. Era muy frustrante, estaba enfadado”, explica el hijo de Doc Rivers.

Rivers continuó diciendo que “Justo entonces fue cuando la gente decía que no estaba preparado ni era suficientemente bueno para estar en la liga. Decían que era un proyecto fracasado y eso es lo que decían de mí durante los dos primeros años. Era horrible, yo fui un jugador elegido en la lotería y quería triunfar y ser grande, pero no estaba funcionando y tampoco estaba sano. A la gente esto le da igual, solamente tienen en cuenta lo bien que estás jugando, nunca te dan el beneficio de la duda”.

Su salida de New Orleans le llevó a Clippers, donde goza de la compañia de su padre y entrenador, Doc Rivers. En Los Angeles Clippers ha encontrado la regularidad como base suplente de Chris Paul y Rivers empieza a verse ya como un jugador de baloncesto y no como un fracaso.