David Joerger: "No nos vamos a dejar perder"

La plantilla de Sacramento ha sufrido grandes cambios. Foto: SportSpyder.com

Sacramento Kings perdía su principal pieza al traspasarla a New Orleans Pelicans. La organización tomó la decisión de deshacerse con el pívot en busca de dar un nuevo rumbo a la franquicia. Las cosas no funcionaban con él o sin él. Prefirieron dejar que sus caminos se separasen para reconstruir la franquicia de la mejor manera posible, sin tener que preocuparse por firmar a la superestrella a un contrato multimillonario. De esta manera, los Kings se han juntado con un equipo formado por jugadores muy jóvenes y con otros muchos veteranos de la liga. A pesar de que las situación no es la mejor en la ciudad, no quieren saber nada del ‘tanking’.

Así lo ha hecho saber el entrenador de los Kings, David Joerger. En su último partido, los capitalinos del estado dorado, lucharon hasta el final para conseguir la victoria frente a un rival muy complicado. Consiguieron forzar la prórroga contra Utah Jazz y el partido se acabó resolviendo por un punto que llegó de un palmeo de Rudy Gobert. “Creo que tenéis que saber que a los jugadores no les gusta nada eso, los veteranos que están aquí quieren salir todas las noches y ganar cada partido” - decía Joerger tras ser mencionado el ‘tanking’. Actualmente, sería la opción más indicada. Este año llegan grandes perlas directos de la NCAA y les sería muy útil un pick lo más alto posible.

La reconstrucción es posible, pero no están por la labor de admitir que van a dejar algunos partidos en el tintero. Nunca nadie lo ha hecho; no es algo políticamente correcto el confesar que un equipo se adentra directos a la senda de las derrotas intencionadas. Hay muchos jugadores por desarrollar, Buddy Hield, Skal Labissiere, Willie Cauley-Stein… Este es el momento perfecto para dar galones a los más jóvenes mientras buscas a un buen jugador que pueda cambiar el rumbo de la franquicia, tal y como hizo DeMarcus Cousins en su día.