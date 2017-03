Los mejores banquillos de la NBA

Google Plus

La profundidad de una platilla es primordial en la NBA.

Algunos equipos pueden dominar con quintetos titulares imparables, pero los jugadores en esas alineaciones siguen siendo humanos y necesitan descansos durante sus batallas de 48 minutos. Pueden incluso sucumbir a las lesiones que les obligan a salir fuera de la acción en determinados momentos.

Ganar es descomunalmente difícil si no cuentas con un banquillo de calidad

Por regla general, los jugadores que no son titulares se les consideran de menor calidad que aquellos que si están en cancha cuando el árbitro lanza el balón al aire. Pero hay excepciones.

El medio estadounidense Bleacher Report como todos los años, ha publicado el ranking de los mejores banquillos. Este año se han utilizado los puntos totales añadidos de la NBA (TPA) para determinar estas clasificaciones. El método no es especialmente complicado. Se analiza en la eficacia defensiva y ofensiva por posesión, mientras que también incorpora la cantidad de tiempo de juego y la contribución que recibe el equipo por parte del jugador en cuestión. Sumando los dos componentes de puntos añadidos y los puntos defensivos guardados para cada jugador del banquillo.

El TPA representa el volumen y la eficiencia de una manera muy completa. Los jugadores que reciben la mayor parte de los minutos tendrán un mayor impacto.

10. Detroit Pistons

Puntos ofensivos: -179.22

Puntos defensivos: 39.81

Puntos totales: -139.41

MVP ofensivo: Tobias Harris (29.62)

MVP defensivo: Stanley Johnson (36.14)

Los Detroit Pistons no han solidificado su proyecto de playoffs en la conferencia este, pero la culpa no es de su banquillo.

Reggie Jackson ha sido, en gran parte, decepcionante desde que regresó de su lesión de rodilla, hasta el punto de que a menudo ha sido superado por Ish Smith. Jon Leuer, uno de los tradicionales colaboradores en ambas partes de la cancha del equipo, ha entrado en el cinco inicial desplazando a Tobias Harris.

La mayor parte del éxito del banquillo está en la defensa. De acuerdo con TPA, los Pistons tienen nueve jugadores incluidos en la lista con las puntuaciones superiores a la media en el extremo defensivo. Cinco de ellos vienen del banquillo: Stanley Johnson (36.14), Aron Baynes (16.84), Smith (13,48), Harris (3.7) y Reggie Bullock (0,89).

El parámetro en tapones sin embargo está ligeramente por debajo del promedio como Boban Marjanovic (menos -2.2). Se puede comprobar en las estadísticas que los suplentes de Detroit han salvado más puntos en defensa que la mayoría de las organizaciones, son el sexto equipo.

Han quedad0 fuera del Top-10 Franquicias como: Denver Nuggets (-145.63 TPA), Milwaukee Bucks (-173.51 TPA), Los Angeles Clippers (-214.26 TPA), Boston Celtics (-216.49 TPA), Cleveland Cavaliers (-228.35 TPA) que merecen una mención de honor.

9. New York Knicks

Puntos ofensivos: -108.8

Puntos defensivos: -12.85

Puntos totales: -121.65

MVP ofensivo: Kyle O'Quinn (-1.78)

MVP defensivo: Kyle O'Quinn (62.33)

Kyle O'Quinn es la figura salvadora del banquillo del Madison Square Garden. Willy Hernangomez también ha mostrado destellos de una calidad impresionante en ambas vías, a pesar de que sus calificaciones a largo de la temporada lo tienen como un activo negativo ya que aunque su ofensiva es positiva su aportación defensiva está por debajo. Ron Baker y Mindaugas Kuzminskas también han mostrado alza a pesar de ser novatos. Chasson Randle, recién adquirido tras renunciar a Brandon Jennings fue sólido en ataque durante su breve estancia con los 76ers de Philadelfia.

Aparte de Lance Thomas, cuya campaña 2016-17 ha sido una gran decepción, no hay detractores evidentes. Por otro lado, O'Quinn es el único jugador cuyo nombre debe comenzar a sonar en las conversaciones para ser el Sexto Hombre del Año.

Hay una razón por la cual algunos equipos ofrecían a los Knicks una selección de primera ronda por el pívot de quinto año de Norfolk Estado, según informó Frank Isola del New York Daily News . Ha utilizado su fuerza y su físico para superar su falta relativa de altura (2.08) para proteger la pintura. El jugador de Queens también está aportando un eficiente 6.4 puntos por partido.

Es evidente que no todo ha salido tal y como los seguidores de los Knicks esperaban para esta temporada 2016-17. Las lesiones y cambios en las rotaciones han creado mayores oportunidades para sus jóvenes suplentes, el banco puede tener un aspecto aún mejor para el final de la temporada.

Ahora que Joakim Noah está fuera de la temporada, Hernangomez u O'Quinn comenzarán los partidos junto a Kristaps Porziņģis. A estos efectos, todavía se consideraban a los dos jugadores como suplentes.

8. Utah Jazz

Puntos ofensivos: -188.1

Puntos defensivos: 71.96

Puntos totales: -116.14

MVP ofensivo: Joe Ingles (27.22)

MVP defensivo: Joe Ingles (54.43)

Los Jazz ofrecen mucha profundidad, pero la falta de continuidad les ha impedido mejorar su posicionamiento, más aún en la clasificación. El sufrimiento causado por un interminable flujo de lesiones. El entrenador en jefe Quin Snyder, ha variado constantemente la alineación titular. Ya se ha utilizado 17 quintetos titulares diferentes una astronómica cifra para un aspirante que no ha adquirido nuevas piezas durante la temporada.

Pero no importa a quién ponga Snyder como sustituto, todos ellos tienden a jugar con una intensidad defensiva envidiable. Boris Diaw, Alec Burks y Dante Exum han sido las únicas desventajas en este extremo, pero cada uno ha cumplido como un defensor de la media.

La producción ofensiva ha sido más difícil de controlar, aunque eso está comenzando a cambiar, gracias en gran medida a que Joe Johnson gasta más de sus minutos a aportar en la delantera y Joe Ingles sigue creciendo.

El australiano ha evolucionado bien en la sombra, pero los Jazz han sobresalido cuando él está en la pista, gracias a su constante versatilidad alrededor del partido, habilidades de pase y habilidad para el triple con un 43,8% en sus intentos.

Ingles no recibirá el clamor de ser el Sexto Hombre del Año, pero su excelencia constante en la defensa y el ataque han hecho de él uno de los jugadores más valiosos en la NBA y fundamental para Utah.

7. Memphis Grizzlies

Puntos ofensivos: -111.26

Puntos defensivos: 15.14

Puntos totales: -96.12

MVP ofensivo: Troy Daniels (17.98)

MVP defensivo: Vince Carter (26.63)

Vince Carter no cree en el tiempo, y no sólo porque no puede dejar de hacer mates y cierra como nadie las transiciones con unos 40 años.

Lo demostró hace unas semanas contra San Antonio. Incluso a la edad de 40 es lo suficientemente elástico como para aplastar a LaMarcus Aldridge y lo suficientemente rápido como para recuperar un balón con un violento mate a un fuerte intento de bandeja de Kyle Anderson.

Carter ha aceptado plenamente su papel con los Memphis Grizzlies soportando. Como resultado, ha sido un gran activo en ambos extremos, algo que sólo ha hecho dos veces en su carrera, y eso fue durante sus primeros años con los New Jersey Nets y Raptors.

James Ennis, Andrew Harrison, entre otros suplentes han sido, asimismo, presencias beneficiosas en el extremo defensivo, mientras que Troy Daniels ha sido el único otro activo positivo en puntuación. Se trata de un banquillo de profundidad, no contiene demasiados grandes nombres salvo cuando se sienta, cada vez menos, Zach Randolph.

6. Golden State Warriors

Puntos ofensivos: -95.21

Puntos defensivos: 88.06

Puntos totales: -7.15

MVP ofensivo: Andre Iguodala (24.12)

MVP defensivo: Andre Iguodala (48.24)

Para analizar a los subcampeones hay que tener en cuenta que tuvieron que sacrificar gran parte del banquillo que el año pasado les dio el mayor registro ganador de la historia para poder contratar a Kevin Durant. Jugadores que aportaban en ambos lados de la cancha como: Leandro Barbosa, Andrew Bogut, Festo ezeli, Brandon Rush, Marreese Speights o Anderson Varejao. Pero no ha importado.

De acuerdo con NBA.com, el banquillo de los Warriors de la 2015-16 superó a la oposición en 5,1 puntos por cada 100 posesiones, que lo dejó sólo por detrás de los Toronto Raptors (7.0) y San Antonio Spurs (10.9). Este año realmente han subido su registro a un 6,7 pero no les ha dado para mejorar su lugar en la clasificación.

Andre Iguodala ha tenido un registro fantástico, y está acompañado por verdaderas hordas de jugadores que se han adaptado para el sistema de Golden State con fuerza.

La calidad en las adquisiciones han empujado a unos a la mejora de uno de los escuadrones más competitivos del oeste. Para un equipo de estas características la contribución del banquillo no puede aumentar mucho más ya que las espadas del primer equipo copan muchos minutos. La única forma de que esto suceda es la lesión de alguno de los cuatro titulares indiscutibles. Dicha mejora no es una esperanza que Steve Kerr mantenga en su mente.

5. Dallas Mavericks

Puntos ofensivos: -88.76

Puntos defensivos: 121.13

Puntos totales: 32.37

MVP ofensivo: JJ Barea (11.89)

MVP defensivo: Salah Mejri (58.23)

La segunda unidad de los Dallas Mavericks no está llena de nombres de la casa, pero ha ido en silencio produciendo ya que el equipo ha sabido salir fuera del agujero donde se encontraban a principios de temporada. Incluso sin Andrew Bogut, quien fue cambiado a los 76ers de Philadelfia en un traspaso en la fecha límite para incorporar a Nerlens Noel, el entrenador Rick Carlisle tiene numerosos incondicionales defensivos a los cuales recurrir.

Salah Mejri ha sido fantástico en sus pocos minutos, según. Su impacto proviene más de su constante deseo de intervenir en la pintura en ambas partes de la cancha.

Dwight Powell y Dorian Finney-Smith también han sido grandes defensores y loables en la zona de ataque.

Marc Cuban llegó a decir que Finney-Smith estudia 'esquemas ofensivos, y neurológicos de otros equipos para aprovechar todas las herramientas que tenemos." También lo comparó con jugadores como Marquis Daniels, Josh Howard, Shawn Marion ó Jason Kidd en la forma en que se centra en mejorar la defensa, mejora que acaba llegando para el novato no anunciado.

4. Houston Rockets

Puntos ofensivos: 223,2

Puntos defensivos: menos-185.2

Total de Puntos: 38

MVP ofensivo: Lou Williams (172,9)

MVP defensivo: Nene (21.4)

Los buenos se hicieron mejores en la fecha límite.

Mediante el traspaso de Corey Brewer y una selección de primera ronda de los Lakers de Los Angeles para la incorporación de Lou Williams, los Houston Rockets lograron emparejar a los dos favoritos para el sexto hombre del año.

Pero el entrenador Mike D'Antoni fue tajante cuando dijo a Jonathan Feigen del Houston Chronicle que Williams sería el séptimo hombre. “Solo vemos a Eric Gordon en ese puesto".

Williams fue uno de los más valiosos jugadores ofensivos de la NBA mientras usaba el púrpura y oro. Su éxito ha llevado a los Rockets a ser el diploma en esta clasificación. El ex de Lakers ha promediado 22 puntos en 13.5 tiros de campo durante sus dos primeras apariciones con el equipo texano.

La combinación de Williams y Gordon es dinamita en la ofensiva. Pero los problemas defensivos no puede ser pasados por alto, y eso es por lo que Houston está fuera de los tres primeros.

Este banquillo ha añadido más puntos en la ofensiva que cualquier otro, pero sólo los Sacramento Kings han aportado un valor menos en la defensiva.

3. Toronto Raptors

Toronto puede disfrutar aún más profundidad la zona de ataque con su incorporación estrella esta temporada, Serge Ibaka.

Pascal Siakam ha sido un fuerte defensor durante su temporada de novato. Patrick Patterson es todavía capaz de mejorar cuando está en la pista y Lucas Nogueira ha supuesto una de las presencias más impactantes defensivas de la liga, a pesar de no hacer ruido. Aunque el jugador de Brasil no ha recibido mucha atención nacional, se ubica dentro del top 10 de la tabla de posiciones de la NBA de Matemáticas para los puntos defensivos a pesar de jugar menos minutos que los demás en el top 25.

Los Raptors ahora llegan a disfrutar de la defensa física de PJ Tucker como alero ó ala-pívot en alineaciones más pequeñas, después de adquirirlo a los Suns de Phoenix en la fecha límite de traspasos. Debería mejorar la pérdida de profundidad tras de la salida de Terrence Ross a Orlando Magic. Incluso si Tucker no puede volver a descubrir su tiro de tres que lo convirtió en una amenaza hace un par de temporadas, su trabajo como defensor voraz es más que valioso.

Cory Joseph probablemente se ha movido al quinteto inicial mientras Kyle Lowry se recupera la muñeca después de su cirugía. Este hecho hace que la aportación ofensiva sea menor por parte del banquillo.

2. Miami Heat

Puntos ofensivos: menos-3.34

Puntos defensivos: 90.47

Puntos totales: 97.13

MVP ofensivo: Tyler Johnson (27.96)

MVP defensivo: James Johnson (62.35)

Rodney McGruder y Willie Reed, entre otros, no han contado con minutos muy importante desde el banco de Miami Heat, pero Tyler Johnson y James Johnson, han destacado en múltiples formas.

Cada uno ha arrasado como positivo en ambos extremos, hasta el punto de que son 2º y 3º en TPA en todo el plantel de Miami, sólo por detrás de Goran Dragic durante la temporada de renacimiento del base europeo.

Tyler Johnson ha servido siempre como defensor molesto y activo, pero es en la ofensiva en la facción donde más brilla. A pesar de que las lesiones lo ha obstaculizado durante la primera media parte de la temporada, ha demostrado una vez más que es capaz de arrasar desde el perímetro y que es uno de los distribuidores principales en caso de apuro.

James Johnson ha sido aún más valioso: Durante su tiempo con los Raptors de Toronto, se limitó a un papel más tradicional. Pero el entrenador en jefe de Miami, Erik Spoelstra, le ha permitido manejar la roca y mostrar toda la extensión de sus habilidades, lo que ha dado lugar a sus promedios por partido de 12,1 puntos, 4,9 rebotes y 3,4 asistencias, los mejores de su carrera.

1. San Antonio Spurs

Puntos ofensivos: menos-4.8

Puntos defensivos: 176.26

Puntos totales: 171,46

MVP ofensivo: Patty Mills (69.1)

MVP defensivo: Dewayne Dedmon (66.36)

El Entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, podría tener una formación en el banquillo compuesto por los primeros cinco amigos que se te ocurran y los convertiría en un manojo de calidad, como definió Adam Fromal.

Por lo tanto, no debería ser una gran sorpresa que haya transformado, de nuevo, la segunda unidad de su equipo en un monstruo absoluto.

Dewayne Dedmon, Kyle Anderson y Jonathon Simmons son todos los mayores defensores en sus respectivas posiciones. Incluso David Lee ha sido un punto positivo de defensa. Patty Mills sigue siendo un anotador dinámico, mientras que Lee y Manu Ginóbili se niegan a reducir la velocidad en función de sus edades avanzadas.

San Antonio tiene incluso el mejor novato sin que nadie haya oído hablar de él. Davis Bertans ha utilizado su capacidad atlética y la inteligencia para conseguir un impacto positivo en ambos extremos.

Debido a que los Spurs no tuvieron ninguna lesión de gravedad, salvando la de Pau Gasol, no han realizado ninguna transacción. Cuando el español se lesionó Dedmon se convirtió en el titular acompañando a LaMarcus Aldridge. La actuación del banquillo de los texanos ha sido estelar, superando a la oposición con 10.6 puntos por cada 100 posesiones.

