Esperando a Kevin Durant

Los Golden State Warriors volvieron a casa después de su dura gira por la Conferencia Este. La vuelta a California no sirvió para reencontrarse con la victoria, sino que sufrieron una aparatosa derrota frente a los Boston Celtics, que tienen cogida la medida al equipo de Steve Kerr.

El equipo está acusando la baja de Kevin Durant ya que acumula tres derrotas en los cinco últimos partidos sin el alero y ya les están pisando los talones los San Antonio Spurs, solo están a un partido y el sábado se enfrentan ambos equipos en el AT&T Center de Texas.

Durant resta importancia

El ex jugador de los Thunder quiso quitar importancia a su lesión “me hice daño en la rodilla, a todos los jugadores les pasa alguna vez. Estoy muy bien de ánimo y mi familia también que es lo importante. No debe preocuparse nadie”.

Los Warriors son optimistas respecto a la vuelta de su gran fichaje este verano, Golden State espera que esté de vuelta para los últimos partidos de la temporada regular pero tanto los médicos como el jugador no piensan en eso y prefieren ir día a día para no precipitarse en su reaparición. Kevin Durant ha declarado “no estoy pensando en la vuelta a las pistas, para nada, solo en recuperarme correctamente y hasta que mi cuerpo no esté bien, no volveré”.

Problemas para Warriors

Desde su lesión, el equipo no está bien, primero porque Stephen Curry y Klay Thompson no están en ese nivel excelso de otros años y segundo porque otros jugadores no han dado un paso adelante para subsanar la ausencia de Kevin Durant. Los 25 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y un tapón y medio no son nada fáciles de reemplazar pero si no son capaces de reponerse, podrían llegar a perder la primera posición de la Conferencia Oeste.