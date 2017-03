Debut de José Manuel Calderón con los Atlanta Hawks

Por fin debutó José Manuel Calderón con los Atlanta Hawks. El base extremeño gozó de 12 minutos en la victoria de su equipo frente a los Brooklyn Nets (105-110). Calderón, que no pudo sumar ningún punto en su partido de debut. empieza a formar parte de la rotación del equipo de Georgia tras no contar con minutos de juego en sus primeros partidos. A pesar de no anotar, Calderón registró una asistencia.

Debut discreto, pero con victoria

Pese al mal partido de Calderón, los Atlanta Hawks lograron llevarse una ajustada victoria frente a los Brooklyn Nets. En el partido destacaron para los Hawks Schroder y Millsap, con 31 y 24 puntos respectivamente. En los Nets destacaron Kilpatrick (27 puntos), López (18 puntos) y Lin (16 puntos).

El propio Schroder al terminar el partido declaró: “Soy muy competitivo durante los partidos, y a veces también digo cosas que uno suele decir cuando está enfadado. Esta noche todo ha funcionado bien, así que tenemos que seguir adelante”. Estas declaraciones van referidas al pique que tuvo con su compañero Howard durante el pasado partido de los Atlanta Hawks, donde el base fue castigado sin salir de titular tras el mencionado altercado.

Líder más fuera que dentro de la cancha

Calderón sabe a lo que ha venido a Atlanta. Él sabe que sus mejores años como profesional ya han pasado y su actual rol debe ser de veterano y aportando experiencia. Los Hawks cuentan con un base muy talentoso en Dennis Schroder, pero a la vez muy joven. La figura de Calderón en los Hawks debe ser como líder en el vestuario y enseñar a Schroder que, pese a ser muy talentoso, a veces tiene fallos debido a su inexperiencia. Sin duda Calderón irá gozando de mayor número de minutos conforme más partidos pasen y empiece a tener más importancia para su nuevo entrenador.