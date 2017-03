Green: "No nos ganan por no tener un plan contra mí"

Google Plus

Foto: Zimbio

Como todos los aficionados a la NBA saben, en esta liga casi nunca hay descanso, casi todos los días hay algún partido de la NBA, sea de los emocionantes o en los que la diferencia es abismal.

En la madrugada del día seis de marzo, hace tan solo tres días, se producía el encuentro entre los Golden State Warriors y los Atlanta Hawks, ambos equipos, se encuentran en puestos de los Playoffs.

En ese mismo encuentro, el entrenador de los Hawks, Mike Budenholzer, hizo unas declaraciones ante la prensa un tanto malsonantes, en el que admitía que iba a organizar una nueva táctica defensiva para poder parar a los ‘Splash Brothers’, que son Stephen Curry y Klay Thompson, dos tiradores que pueden culminar un partido a base de triples. Pero Budenholzer contaba con otro de los pilares de los Warriors, Draymond Green, un jugador que aporta tanto en defensa como en ataque, pero que el entrenador de Atlanta devaluó: “Él es un jugador único. Pero no sé si él es el tipo para el que preparas un plan de juego. Hace cosas de una manera muy instintiva, defensivamente, reboteando y asistiendo. Es bueno en tema de intuición y todo eso, pero el plan de juego es para Curry y Thompson y él es importante a la hora de encontrar y crear oportunidades para ellos dos. Es una gran parte de su grupo”. Estas declaraciones caldearon el encuentro, ya que Green iría con todo.

Al final Draymond Green se salió con la suya, lograron vencer en el Philips Arena de Atlanta, y el jugador de la bahía fue uno de los destacados, aportando 12 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cuatro robos, plasmando de forma completa un partido que vencieron los Golden State Warriors con una diferencia de ocho puntos. Fue entonces cuando Green se puso manos a la obra con los micrófonos: “Y ese es el motivo exacto por el que ellos no pueden vencernos”, dijo Green para ESPN. “Eso es exactamente la razón de por qué no nos ganan. No tener un plan para mí”.

Una vez más, Green demostró que es un jugador muy completo y que puede hacer el mismo daño que el resto sin ser el más destacado de la plantilla.