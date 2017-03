Lou Williams pudo haber acabado en los Utah Jazz

Google Plus

Lou Williams fue traspasado a los Rockets desde los Lakers. Foto: theundefeated.com

Si bien el mercado de traspasos fue cerrado hace semanas, las noticias no paran de llegar. Los equipos desvelan algunas de las ofertas que realizaron y no se pudieron llevar a cabo. Entre ellas, se encuentra Lou Williams.

El hasta hace unas semanas, jugador de Los Ángeles Lakers, cambió la ciudad angelina por el estado de Texas, para firmar con los Houston Rockets. Sin embargo, según se ha dado a conocer desde fuentes cercanas a la franquicia de los Lakers, el jugador podía haber puesto rumbo a la ciudad de Utah para jugar con la plantilla de los Jazz.

Según declaraciones de la principal informadora sobre los Lakers, Ramona Shelburne, los Rockets no eran el único equipo interesado en hacerse con los servicios de Lou Williams.

"Varios equipos se habían interesado en Lou Williams. Las ofertas de algunos de ellos, entre las que destacan los Rockets y los Utah Jazz, incluían rondas del draft. Era cuestión de tiempo que los Lakers le traspasaran."-Esas fueron las palabras de Shelburne.

Además, añadió lo siguiente acerca del primer día de Magic Johnson como director de operaciones del equipo en el que se convirtió en leyenda:

"En su primer día no dejó de hablar por teléfono. Los Utah Jazz habían puesto sobre la mesa su oferta. Estaban dispuestos a entregar un pick de primera ronda, así que Magic contestó que lo que buscaba era un pick de primera ronda, y un jugador cuyo contrato fuera similar al de Lou, tanto económica como temporalmente hablando. Además, dirigiéndose al resto de interesados en Lou, Magic dijo que no le llamara nadie que no estuviera dispuesto a entregar un pick de primera ronda."

Finalmente, sabemos cómo acabó la historia. Los Jazz recularon en su oferta por Lou, siendo los Rockets los que lograran hacerse con los servicios del escolta. El traspaso se efectuó a cambio de un pick de primera ronda, y el envío de Corey Brewer a los Lakers.