Cousins multado con 50.000 dólares

Imagen: Nba.com

Polémica y Cousins son dos términos que van de la mano. El flamante fichaje de New Orleans Pelicans no deja a nadie indiferente, y vuelve a estar en el centro de la polémica tras comportarse de manera inapropiada esta última semana.

"Boogie", de sangre caliente, entró en diversas discusiones con aficionados de Utah Jazz y Los Ángeles Lakers, a los que se dirigió en términos poco adecuados y con un tono airado. Aquí tenemos la prueba de su enfrentamiento con un miembro del público en el Staples Center :

Poco después, Cousins se mostró esquivo ante las preguntas de los periodistas, quiénes le preguntaron por dicho encontronazo. DeMarcus no quiso entrar en más polémicas y dejó pasar una pregunta tras otra. La NBA ha decidido entrar de oficio y castigar al jugador con una multa de 50.000 dólares, sanción que parece cuanto menos acertada visto el comportamiento en el vídeo.

Cabe recordar que el pívot de Alabama ya ha superado las 18 técnicas en la presente temporada, cifra que le lleva a perderse un encuentro por cada dos faltas técnicas que acumule a partir de ahora.

Polémica aparte, no está siendo el mejor comienzo para Cousins en NOLA, ya que desde su llegada, la franquicia de New Orleans firma un récord negativo de 2-6. Si bien es cierto que las lesiones están mermando una plantilla ya de por sí descompensada tras el traspaso, "Boogie" sigue buscando la complicidad con Anthony Davis en pista. No obstante, el center formado en la Universidad de Kentucky mantiene los números que promediaba en Sacramento, firmando 22.1 puntos, 13.6 rebotes y 3.7 asistencias en las siete apariciones con la camiseta de los Pelicans. Su sociedad con "The Brow" deja abierta una puerta a la esperanza de cara a la próxima temporada para una franquicia que ha vivido años en el ostracismo.