Los Heat ostentan el mejor balance de lo que llevamos de 2017

Miami Heat está cuajando un 2017 espectacular | hothothoops.com

Que la NBA es una liga en la que todos los años surgen sorpresas baloncestísticas no es un secreto. Y parece que en este nuevo año del que apenas hemos disfrutado poco más de dos meses, ya tenemos una de ellas. Miami Heat se ha alzado con el mejor balance de victorias en el presente año: nada más y nada menos que un sorprendente 76% de victorias en 25 partidos.

En el ránking de los mejores balances nos topamos con otros equipos que sí aparecerían en cualquier quiniela, como son los Warriors (18-5), que parecen no sufrir la merma de la baja de Durant; y los Spurs (18-4), cuyo nivel con la vuelta de Gasol está más que contrastado. Ambos completan el pódium liderado por la franquicia de Florida, que sorprendió a principios del 2017 con una racha impoluta de 13 victorias consecutivas. Los chicos de Spoelstra están mostrando una gran madurez, jugando un baloncesto fluido y sobreponiéndose a la baja del prometedor Justise Winslow. La hazaña Heat tiene más mérito si cabe si tenemos en cuenta que dos de sus últimas victorias fueron frente a los actuales campeones. Los Cavs de Lebron sucumbieron ante el que fue su ex equipo en dos ocasiones, si bien cabe destacar que una de esas victorias no contó con la participación del BIg Three de South Beach (James e Irving por descanso y Love por lesión).

Sin embargo, el valor de esta meritoria racha se fundamenta en los pilares de la franquicia Heat: la dirección de Waiters, la calidad de Dragic y la vorágine física de Whiteside, quien está realizando una más que notable temporada, erigiéndose en un pívot dominador de presente y futuro. Sin embargo, esta concatenación de victorias todavía no es suficiente para que los Heat habiten puestos de postemporada. De buen seguro que, de seguir esta línea ascendente, acabarán por meterse dentro de los Playoffs.