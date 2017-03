Russell Westbrook empuja a los Thunder hasta la postemporada

Google Plus

Russell Westbrook lideró a los Thunder a una nueva victoria. Foto: NBA.com

Oklahoma City Thunder no estaba atravesando una de sus mejores semanas de la temporada. Muchos partidos tirados a la basura con gran esfuerzo de su superestrella, Russell Westbrook, que a veces parece no ser suficiente. Los Thunder necesitan ser rescatados por su héroe y en la pasada noche recibían la visita de uno de sus rivales directos en sus aspiraciones en la próxima postemporada. A veces no es necesario que el mejor jugador del conjunto anote 58 puntos sino que todo funcione de manera orquestada.

Llegaron los Spurs y el banquillo de Oklahoma respondió. Russell Westbrook no tuvo su noche en ataque anotando siete de 21 en tiros de campo. Victor Oladipo y Enes Kanter fueron clave para la consecución de una victoria muy complicada a pesar de la ausencia de Tony Parker y Manu Ginóbili. El base de los Thunder consiguió seguir expandiendo su calidad de otras muchas formas como él bien sabe hacer. Consiguió encontrar a sus compañeros, más acertados que nunca, y terminó con 13 asistencias y 13 rebotes. Ya solo Wilt Chamberlain tiene más triples-dobles.

Con este partido, los Thunder siguen sumando victorias para escalar posiciones en la Conferencia Oeste. Ser los séptimos no les beneficia de ninguna de las maneras. Por ello, han conseguido empujar lo suficiente como para quitarle el puesto a Memphis y posicionarse en la sexta posición de la Conferencia Oeste. Esto tampoco significa nada de facilidad en unas hipotéticas series de Playoffs, ya que tendrían que enfrentarse a uno de sus antagonistas de hoy en día, Houston Rockets.

"En líneas generales, como equipo fueron más agresivos. Algo que en baloncesto, más allá de meter tus tiros y no cometer errores, te garantiza la victoria en nueve de cada diez ocasiones”, dijo Popovich al finalizar el encuentro. Los tejanos pierden la oportunidad de ponerse a un solo partido de superar a Golden State Warriors aunque tendrán que esperar al próximo sábado para saber como se soluciona este conflicto.