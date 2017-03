DeAndre Jordan: “Yo siempre decía, voy a ser el Dirk negro”

DeAndre Jordan en un partido de Los Angeles Clippers. Fuente: NBA,com

DeAndre Jordan, el pívot de Los Angeles Clippers habló para 'The Player Tribune' sobre uno de sus referentes, Dirk Nowitzki, quien hace unos días consiguió su punto 30000 en la NBA. DeAndre está haciendo un gran temporada, actualmente promedia 12,2 puntos, 13,5 rebotes y 1,7 por partido. Estas buenas actuaciones le hicieron estar en su primer All-Star que se celebró hace menos de un mes. Los Angeles Clippers están situados en la quinta posición de la Conferencia Oeste con un balance de 39 victorias y 26 derrotas. El equipo quiere conseguir el cuarto puesto para tener el campo a favor, solo están a dos victorias de los Utah Jazz.

DeAndre habló sobre uno de sus ídolos en el colegio “Llevaba el 41 en el instituto porque quería ser como Dirk. Yo siempre decía, voy a ser el Dirk negro, ¿sabes a lo que me refiero? Mi entrenador decía como, 'Nah, vas a jugar en el centro.' Así que tuvimos una cosa, como, puedo disparar en el partido de '3' y, si lo meto, puedo disparar otro. Pero en cuanto me perdí, fue eso. Así que estaba rezando para que entrara, ¿sabes a qué me refiero? Algunos juegos fueron bien, y luego algunos juegos que solo estaba tomando una oportunidad.” Pero todo esto no se ha cumplido ya que desde que llevo a la liga DeAndre no ha tirado ni un triple.

Jordan continuo hablando sobre Dirk pero esta vez de la primera vez que le vio “Recuerdo la primera vez que vi a Dirk. Fue en mi año novato, estábamos en la sala de peso preparándose para el juego. Y, ya sabes, mi año de novato, no estaba jugando mucho, así que estaba trabajando duro antes de los partidos. Así que entró, nuestro entrenador, estoy tocando a él como, 'Mira, es Dirk, es Dirk!', Él era como, 'no me importa, haz las flexiones!' Sabes a lo que me refiero, Solo estoy mirando cómo, 'Oh, sh--, es Dirk!' Ese es el tipo que solía querer ser. Eso estuvo genial."