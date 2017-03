Bajón en la bahía

Google Plus

La desolación de Curry durante las finales (AFP).



No se ha llegado al punto de que empiecen a sonar las alarmas, pero sí que comienza a haber cierta preocupación en los Warriors por el mal momento de forma que están atravesando en estas últimas semanas. Desde que se produjo la lesión de Kevin Durant, la cosa se ha puesto muy negra para los de Steve Kerr, cuajando malos resultados y malas actuaciones individuales de sus estrellas.

El verdadero problema es que los Warriors han aprendido a vivir con Kevin Durant en pista, un lujo que no tenían hasta esta temporada; y parece que se les ha olvidado que ya eran un equipazo antes de la llegada de Durantula. No obstante, siendo realistas, han perdido a un jugador que estaba promediando hasta el momento de su lesión

25'3 puntos, 8'2 rebotes y 4'8 asistencias; el líder anotador en la cancha. Y esto se nota. Ahora, la responsabilidad vuelve a recaer sobre Curry y, en menor medida, Klay Thompson, y el fallo está en que ambos no están a la altura de lo requieren las circunstancias.

Los californianos han sumado cuatro derrotas en los últimos seis partidos, alternando dos derrotas, dos victorias y de nuevo dos derrotas en los últimos dos choques. Cayeron ante Washington y Chicago, vencieron a Knicks y Atlanta, y volvieron a ser derrotados por Boston y, en la noche de ayer, por la mínima, por los Timberwolves de Ricky Rubio (el cual firmó un gran encuentro por cierto).

Es interesante, y al mismo tiempo preocupante, ver los números de Curry y Thompson en estos últimos seis choques.

-Frente a Washington Wizards: simplemente catastrófico. 9/20 en tiros de campo para Curry (incluyendo un 2/9 en triples) y 5/20 para Klay Thompson (con 3/13 en tiros de tres).



-Contra los Chicago Bulls: demostraron que se puede tirar aún peor. 5/22 en tiros de campo para Thompson (1/11 en triples) y 10/27 para don Stephen (con un 2/11 en tiros de tres).

-Turno para los Knicks, un choque en el que estuvieron algo más acertados, aunque con un acierto del 38 % en tiros de campo para Thompson y un 45 % para Curry. En cuanto a los triples, mejor Klay, que anotó cuatro de sus nueve intentos, mientras que Curry se fue a 5/13.

-De nuevo victoria, esta vez contra los Atlanta Hawks. Curry realizó 15 intentos desde más allá del arco, anotando seis de ellos, mientras que Thompson acabó con 2/8. Ambos, en torno al 40% en tiros de campo (8/20 para Curry y 5/12 para el de Los Angeles).

-Con Boston, a pesar de mejorar sus porcentajes, en lo que se refiere a los triples no estuvieron nada finos. 2/9 para Curry y los mismos para Thompson pero con un intento menos.

-La última derrota, frente a los Wolves, dejó a un muy mal Curry, con tan solo un triple anotado de ocho intentados; y un buen Klay Thomspon, con un 3/6 en triples y un 12/22 en tiros de campo (54'5%).

Estos seis partidos se han cerrado con un 18/65 en triples para Stephen Curry; desde luego, algo falla en esa muñeca, que nos tiene acostumbrados más bien a todo lo contrario. El promedio es de 27'69%. En cuanto a Klay Thompson, 15 anotados de 55 intentados, lo que supone un 27'27% de acierto. Como se puede ver, unos porcentajes tremendamente alejados de los números que deberían estar promediando ambos.

La conclusión parece clara, se echa mucho de menos a KD. Los Warriors se han acostumbrado a tenerle en pista y a que sea la referencia ofensiva, y además, los "splash brothers" ya no están tirando como antes. Esto, unido a toda la profundidad de banquillo que han perdido por hacerse con los servicios del jugador que ahora se encuentra lesionado, hace que la temporada de los Warriors esté empezando a tambalearse; por supuesto, siendo siempre candidatos a ganar el anillo, pero de momento, dejando dudas.