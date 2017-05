Houston Rockets: como un cohete

Harden se ríe junto a sus compañeros. Foto: NBA

Para entender los términos de creación y de organización de los Houston Rockets actuales, conviene retraerse a más de diez años atrás, concretamente al día 14 de julio de 2004. ¿Por qué? Sencillo: ese momento marcó un antes y un después en la historia del baloncesto sembrando el embrión del juego que se practica hoy en día al estampar un menudo base canadiense de melena al viento y sempiterna sonrisa su firma en un contrato multianual con los Phoenix Suns. Sí. Es el instante en el que Steve Nash unió fuerzas con Mike D´Antoni, dando pie así a la constitución de un conjunto histórico en la historia de la liga americana de baloncesto: los Phoenix Suns del run&gun.

Aquel conjunto se caracterizaba por salir a pista con una regla grabada a fuego: seven seconds or less (siete segundos o menos). Es decir, nada más capturar un rebote en su canasta, consistía en escapar fugazmente en transición sin dejar tiempo alguno a la colocación correcta de la defensa. Se trataba de un método altamente efectivo, practicando un baloncesto vertiginoso que, si bien no dio frutos en forma de anillos, permanecerá grabado en las retinas de los aficionados eternamente sentando las bases de lo que hoy conocemos como baloncesto moderno, lo que ha posibilitado inefables hazañas.

Hoy en día, vivimos la era del pace and space, a la que se ha entrado tremendamente rápido –como dato, el equipo más veloz de la temporada 2011-2012, los Sacramento Kings, jugaba 97 posesiones por partido. A la conclusión de esta Regular Season, los Miami Heat, clasificados en el vigesimoprimer lugar de dicha tabla, se movían en este intervalo-. Esta se fundamenta en competir gradualmente más rápido abriendo cada vez un mayor número de espacios en cancha, siguiendo las teorías de spacing. Para ello es imprescindible un quinteto atlético que sea capaz de desenvolverse en diversas posiciones –o funciones-, pues un equipo con dos torres puede verse altamente castigado en situaciones rápidas de juego.

Y aquí entran los Houston Rockets 2016-2017. Han revolucionado el run&gun elevándolo a su máximo exponente. Lo han reinventado. Y todo ello gracias a Mike D´Antoni.

Desaparición de la media distancia

Si hubiese que asignarle una característica principal a los equipos de D´Antoni, esta sería sin lugar a dudas el uso del pick and roll central como arma blanca. Sin embargo, esta campaña la utilización de esta situación se ha disparado, pues pocos jugadores leen los contextos de ventajas en 2x2 mejor que James Harden. El californiano se ha pasado la liga regular impartiendo noche tras noche un incesante clínic de cómo destrozar defensas en base a un simple bloqueo que, a su vez, abre multitud de opciones.

Entre estas opciones se encuentra el tiro de tres puntos. Durante los últimos años, en la NBA se ha incrementado el volumen de triples lanzados en casi un 10% hasta llegar a prácticamente al límite: uno de cada tres tiros intentados es desde una distancia superior a 7.25 metros. Una coyuntura que se ve incrementada aún más si cabe en los Houston Rockets: un 40% de sus lanzamientos es desde más allá del arco, anotando un 35% de ellos -14.4-. Lo que nació como una simple herramienta más se ha trocado en la principal arma ofensiva de muchos de los equipos.

En Houston, esta práctica ha desembocado en la posesión del tercer mejor récord de la Conferencia Oeste (55-27) gracias al lucimiento de varios jugadores cuya producción se acrecienta en un estilo como este -Eric Gordon, Trevor Ariza o Ryan Anderson, entre otros- pero sobre todo debido a las exhibiciones de un legítimo MVP: James Harden.

James Harden como generador principal

El exentrenador de Suns y Lakers arribó a la Clutch City con la misión de mantener al equipo en posiciones elevadas en la clasificación. Para ello, planeaba calcar el juego que plasmó en Arizona a lomos de un Steve Nash al que elevó al estatus de leyenda. Sin embargo, esta vez planteaba una “nimia” diferencia: la producción de juego pasaría inevitablemente por James Harden. ¿Estaba preparada la Barba para ese reto?

La respuesta es rotundamente sí. Fans, periodistas e incluso especialistas se mostraban escépticos respecto a las posibilidades de los Rockets en esta campaña. No obstante, el jugador, realizando un ejercicio de sordera, hizo caso omiso a las voces autorizadas que afirmaban que los Rockets se moverían por la parte baja de su conferencia.

Nada más lejos de la realidad. La estadística avanzada –y no tan avanzada- nos muestra el impacto que ha causado Harden en el juego de su equipo:

29.1 puntos, 11.2 asistencias, 8.1 rebotes. Career high. 44% en TC (35% en triples) 61% en true shooting (compilación de tiros libres, tiros de dos puntos y triples). Career high. El 50.7% de las asistencias totales de Houston son suyas. Career high. 34.2% de uso de balón. Es el porcentaje que muestra la cantidad de jugadas que han acabado en canasta o asistencia suya. Career high.

Pero no solo de individualidades se vive. El conjunto en global –ofensivamente- de los Rockets ha sido sencillamente escandaloso:

Segundo en puntos por partido (115.3). Segundo en rating ofensivo (114.7). Tercero en ritmo (100 posesiones por partido).

Ha renacido el run&gun. Y lo ha hecho de la mano de su creador y supremo defensor. Yendo más allá, en un choque de estilos en semifinales de conferencia, los de Houston ya han tomado la delantera frente a su antítesis, los San Antonio Spurs. Estos Rockets van como un cohete. Y no se detendrán ante nada.