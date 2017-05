Golden State Warriors finiquita el primer partido de la serie frente a Utah

Google Plus

Primer partido de la serie entre Golden State Warriors y Utah Jazz. Daba comienzo la última semifinal de la Conferencia Oeste tras el partido tan inesperado que nos dejó Houston en San Antonio. Los locales lo tenían todo a su favor. Era la noche en la que se celebraban los diez años desde que un equipo con el lema "We Believe", consiguiera derrotar al primer clasificado en primera ronda de Playoffs. Baron Davis, Stephen Jackson, Kelenna Azubuike, Adonald Foyle, Al Harrington, Monta Ellis o Zarko Cabarkapa fueron algunos de los hombres que salieron a la pista en uno de los tiempos muertos del segundo cuarto para recordar aquella hazaña conseguida en la Bahía. Utah Jazz llegaba directamente desde Los Ángeles tras ese agónico séptimo partido contra los Clippers. Su siguiente reto es enfrentarse a Golden State. No fue un partido sencillo a priori, pero consiguieron plantar cara.

La maquinaria sigue funcionando

Sin sorpresas en Oakland. Los Warriors salieron muy enchufados desde el principio, especialmente en defensa y consiguieron sumar muchos puntos desde pérdidas de su rival. Los Jazz estaban fuera de contexto. No conseguían calmar a la fiera a pesar de conseguir poner el partido muy igualado en varias ocasiones. Draymond Green y su defensa, fue clave a la hora de iniciar la ofensiva de este equipo. Les costó arrancar, uno de nueve en triples en el primer cuarto, pero consiguieron maquillar el resultado y conducir buenamente el partido en el segundo cuarto marchándose a 12 puntos de diferencia al descanso.

Utah Jazz, las pérdidas acabaron matando

A los chicos de Quin Snyder les faltó el acierto en este primera partido. Intentaron impregnar su juego desde el principio y todo hacía indicar que iban a conseguir reducir a Golden State en su ritmo ofensivo, pero no fue así. Intentaron hacer que su ataque funcionara, pero los Warriors hicieron mucho daño en los puntos tras pérdidas y así acabaron construyendo su ventaja. Rodney Hood consiguió meterse en el partido en el tercer cuarto anotando 10 puntos. Esto sirvió como pequeño empujón para unos Jazz que consiguieron limitar a los Warriors en el tercer cuarto y evitar que el marcador continuara ampliándose. Stephen Curry se hizo daño en un tobillo al realizar una penetración a canasta y les sirvió de ayuda sus minutos de ausencia en la pista en ese pequeño intento de meterse en el partido. En el último cuarto, cuando se daba todo por perdido, la segunda unidad dejó buenos minutos contra los reservas de Oakland. Partido muy malo en el que no contaron con el poco acierto ofensivo.

Draymond Green volvió a ser clave

Cuando mencionamos a este jugador, por lo general se destaca su defensa. Consiguió limitar a todos los jugadores de los Jazz que se acercaban a él. Gran parte de la responsabilidad del mal partido de Gordon Hayward es suya. Pegándose como una lapa al alero de Butler, consiguió reducir su anotación en este partido forzándole a lanzar tiros en malas posiciones gracias a su buena defensa. Ante un partido un poco más tranquilo de Curry, Durant y Thompson, se unió a la fiesta ofensiva y dejó buenas señas de que él también sabe meterlas. Varios triples, un mate en penetración y una buena acción en la que consiguió anotar sobre su defensor y sacar la falta adicional. Finalizó el partido con 17 puntos, segundo máximo anotador del encuentro empatado con Durant y por debajo de Stephen Curry.